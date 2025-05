El PSOE no aclara si en el Congreso votará a favor de reclamar la cogestión aeroportuaria de Baleares

El PSIB-PSOE no aclara si la formación socialista en el Congreso de los Diputados dará apoyo a la propuesta de Més para reclamar la cogestión aeroportuaria de Baleares. Según explica el portavoz adjunto en el Parlament, Marc Pons, actualmente solo puede confirmar el voto favorable de esta iniciativa en la Cámara Balear.

"Yo puedo hablar por el grupo parlamentario socialista de Balears, donde tenemos una posición muy clara y coherente respecto a que la cogestión es un elemento bueno. Cuando esto llegue al Parlament tendrá nuestro voto favorable", recalca Pons. En este sentido, ha eludido expresarse en relación a lo que votarán los diputados de su mismo partido en Madrid.

"Oportunismo de Prohens"

Asimismo, el portavoz socialista tacha de "oportunismo" y "maniobra de distracción" el hecho de que la presidenta del Govern, Marga Prohens, haya puesto encima de la mesa la necesidad de reclamar al Gobierno Central más competencias en los aeropuertos.

"Cuando ya no sabe como justificarse pone el foco en la única cuestión donde no tiene competencias y busca desviar la atención con debates que no solucionan el problema. Habría que recordarle que su Govern tiene un abanico muy amplio para aplicar medidas y establecer límites y reducción de plazas turísticas. Le pedimos que actúe donde directamente tiene competencias", señala Pons.

"El PP de Madrid le dará apoyo"

El portavoz del Partido Popular en el Parlament, Sebastià Sagreras, asegura que si la propuesta de Més per Mallorca "es en términos de cogestión, el PP de aquí y de Madrid le dará apoyo". No obstante, Sagreras remarca que primero deberán estudiar la proposición de ley de los ecosoberanistas para conocer todos los detalles.

"Entiendo que pondrán encima de la mesa la cogestión aeroportuaria pero luego quiero ver qué planteamiento hacen en relación al decrecimiento. Desde Més defienden decrecimiento pero nosotros no", argumenta el portavoz popular.

"Retratados"

Desde Més per Mallorca, su portavoz Lluís Apesteguia expresa que todas las formaciones políticas "se retratarán" cuando llegue el momento de votar la propuesta, tanto en Baleares como en Madrid. "Veremos si todos los partidos votan exactamente lo mismo aquí y en el Estado. Es algo que estamos acostumbrados a ver, que aquí votan una cosa y luego cuando llegan al Congreso mágicamente votan otra. Los diputados del PP y PSOE de Balears votan diferente de lo que han votado sus compañeros en el Parlament, hay múltiples ejemplos. Veremos", determina Apesteguia.

Cabe recordar que Més está ultimando la proposición de ley para reclamar la cogestión aeroportuaria que primero presentará en el Parlament y después irá a Madrid.

Por parte de Vox, su portavoz Manuela Cañadas se ha mostrado totalmente contraria a esta iniciativa al considerar que limitar el número de vuelos "iría en detrimento del sector turístico y de los propios residentes".