La reunión por el reparto de menores migrantes termina sin votación y enciende al Govern: "Ha sido una tomadura de pelo"

El Govern regresa sin respuestas de la Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia celebrada en Madrid y la incógnita se mantiene sobre el futuro reparto de los más de 4.400 menores migrantes -gran parte está actualmente en Canarias- entre las comunidades autónomas del estado. Catalina Cirer, consellera de Familias y Asuntos Sociales, participaba este lunes en la reunión convocada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, acompañada del presidente del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Guillermo Sánchez, y demás representantes del Ejecutivo balear.

El único punto del día era votar y tratar de aprobar los criterios para el reparto de menores migrantes no acompañados -población (50 %), renta per cápita (13 %), tasa de paro (15 %), esfuerzo de acogida (6 %), dimensionamiento estructural del sistema (10 %), dispersión de la población (2 %) y las singularidades de ciudad fronteriza (2 %) e insularidad (2 %)-, algo que finalmente no ha sucedido dado que faltaba el representante de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y no se ha podido obtener la unanimidad.

Al salir de la reunión, Cirer se ha mostrado muy crítica con el Gobierno y la ha tachado de "tomadura de pelo" por la imposibilidad de que las Comunidades Autónomas hayan expresado su voto a los criterios de distribución. "En principio la reunión iba bien, nos han dejado a las Comunidades Autónomas expresar con total libertad nuestros criterios y nuestra situación. Pero a la hora de la votación, que era el punto del día, como en nuestras exposiciones hemos mostrado nuestra disconformidad con los criterios del decreto ley, se ha hecho un receso y se ha dicho que como no había unanimidad no se votaría", ha señalado la consellera de forma contundente.

Eso ha servido al Ministerio de Infancia y Juventud, ha defendido Cirer, para evitar que quedara en evidencia el rechazo generalizado al reparto de menores migrantes.

Sánchez, por su parte, ha acusado tras finalizar la Conferencia al Ministerio de Juventud e Infancia de "utilizar a las Comunidades Autónomas para cumplir el expediente" y evitar que votaran acerca de los criterios de reparto. "La verdad es que se siente uno estafado. Se desplaza uno hasta aquí tratando de buscar una solución favorable para todos estos menores que necesitan atención y lo que te encuentras es que el Ministerio ha utilizado a las Comunidades Autónomas para cumplir el expediente que marcaba el decreto ley, que era que se tenía que someter a votación y conseguir por unanimidad un criterio de reparto", ha expuesto el también conseller de Bienestar Social del Consell de Mallorca.

De este modo, el Govern se mantiene en la línea expresada por la presidenta Marga Prohens el pasado lunes, cuando quiso destacar que el posicionamiento de su partido "es claro": "Tenemos una sobreocupación del 1000%. Baleares no tiene capacidad para acoger a más menores migrantes procedentes de otras CCAA, por eso se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad".

Baleares ya ha aportado sus datos de capacidad de acogida

La ministra Sira Rego ha avanzado que este martes saldrá una solicitud de información formal por un plazo de diez días para que las comunidades autónomas actualicen sus datos de capacidad de acogida. De este modo, el Gobierno da un nuevo plazo de diez días para actualizar los datos oficiales y poder establecer la capacidad ordinaria de acogida de cada uno de los territorios.

En este sentido, Baleares sí que se han enviado los datos requeridos por el ministerio, que permitirán en el futuro y según los criterios establecidos organizar el reparto de los menores entre las comunidades.

El Gobierno y las comunidades autónomas han debatido durante alrededor de cuatro horas sobre el real decreto para el reparto de migrantes, en una Conferencia Sectorial extraordinaria que ha estado marcada por las críticas de las autonomías gobernadas por el Partido Popular por los criterios "arbitrarios y forzosos" aprobados por el Ejecutivo.

Al respecto, Rego, ha defendido que el real decreto "no se vota porque ya está ratificado" por el Congreso de los Diputados y ha reprochado a los 'populares' que "no se puede votar lo que no se ha aportado" ya que no han presentado ninguna propuesta de modificación.

"Cero propuestas del PP en una Conferencia que se ha centrado en el bloqueo y no ha habido aportaciones de ningún tipo. Ha sido un debate largo en el que lamentablemente no hemos abordado lo que para nosotros es el asunto central que es la situación de crisis humanitaria en Canarias y Ceuta", ha manifestado Rego.