Alberto Cercós, periodista y superviviente de una enfermedad rara: «He perdido una pierna, pero tengo suerte porque estoy vivo»

Alberto Cercós tenía 29 años, una carrera como periodista en Madrid y una vida normal hasta que, la noche del 27 de agosto de 2024, un dolor en la espalda marcó el inicio de una pesadilla. Su diagnóstico: síndrome de Ehlers-Danlos, una enfermedad rara sin cura que fragiliza las venas y que le llevó al quirófano de urgencias, a un coma de tres semanas, a estar al borde de la muerte... y a perder la pierna izquierda. La suya es una historia de supervivencia, entereza y una sorprendente capacidad de plantarle cara a la vida: «No me creen cuando lo digo, pero yo he tenido mucha suerte», asegura.

Esa noche, el joven, periodista deportivo en una cadena de televisión y vecino del Coll d’en Rabassa, salía de ver un partido de fútbol en Son Moix cuando sintió un dolor en la espalda baja. «Fui a tomar algo con unos amigos, pero no aguantaba el dolor. Pensé que era algo leve y me fui a dormir», recuerda. No se imaginaba que esa molestia escondía una enfermedad que pondría su vida al límite. Al día siguiente, el malestar volvió y acudió a su centro de salud, donde le recetaron un relajante muscular. Lejos de mejorar, el dolor empeoró y al mediodía decidió ir a urgencias al hospital Juaneda Miramar. Minutos después de entrar, se desmayó y no volvió a despertar hasta tres semanas después.

Alberto Cercós, después de la amputación, el primer día que volvió a caminar. / DM

Vació el banco de sangre

«Me contaron que se me había diseccionado la aorta. Me operaron durante once horas y vacié el banco de sangre de Baleares por la cantidad de transfusiones, pero me salvaron la vida», cuenta. Durante la intervención, su tensión arterial cayó a niveles casi incompatibles con la vida: «Había momentos en los que estaba prácticamente muerto», afirma. Al hablar del tiempo que pasó en el hospital, recuerda los nombres de las enfermeras, celadores, sanitarios y médicos como si fueran parte de su familia: «Se volcaron en mí. No solo me salvaron la vida, me cuidaron como si fuera su hijo. Nunca podré agradecerles lo suficiente».

Alberto Cercós, con parte del equipo que le cuidó en la UCI del hospital Juaneda Miramar. / DM

Le colocaron una prótesis en la aorta abdominal, pero la fragilidad extrema de sus venas —causada por la variante vascular del síndrome que sufre— lo complicó todo. Una cicatriz en la zona inguinal no cerró bien y generó una infección que afectó a su pierna izquierda. En octubre de ese mismo año, después de varios intentos de salvarla, los médicos tuvieron que amputarla por encima de la rodilla: «Recuerdo el día que me dijeron que perdería la pierna. Mi cirujano, que se implicó como si fuese algo personal, lloraba mientras me decía que había perdido esa batalla».

Para llegar hasta ese punto, el joven tuvo que someterse a una larga intervención: «Primero intentaron amputar solo los dedos. Luego parte del pie. Pero cada vez que cortaban, veían que la infección seguía más arriba». El objetivo era salvar la rodilla, pero tampoco fue posible. Desde entonces, se está preparando para aprender a caminar con una nueva prótesis con rodilla electrónica que le permitirá recuperar su autonomía.

"Lo difícil era ver sufrir a mi familia y amigos"

Con todo, el dolor físico fue el problema menor: «Lo realmente difícil no era la amputación, sino ver sufrir a mi familia y a mis amigos. Yo mismo les animaba desde la cama del hospital», ríe. La fortaleza que ha demostrado no la esperaba ni él mismo, asegura: «Quizá es porque he estado tan cerca de morir, que lo de la pierna me lo he tomado como un efecto colateral menor».

Alberto Cercós, en el hospital: "No me creen cuando lo digo, pero yo he tenido mucha suerte" / DM

Presume de una familia, amigos y una pareja que han estado a su lado cada día. «Después de esto sé que los míos están, y estarán siempre», afirma, y añade: «Lo fácil es estar en las buenas. Pero ahora se ha demostrado que también están en las malas». Ahora, su perspectiva vital es otra muy distinta a la que tenía cuando entró en el hospital: «Siento que he vuelto a nacer. Todo lo que venga solo puede ser bueno». Y una parte clave de su recuperación ha sido el apoyo incondicional de quienes le rodean, especialmente el de su pareja, Patri, a quien conoció apenas un mes antes del incidente: «Todavía no éramos pareja. No habíamos formalizado la relación. Aun así, vino a verme todos los días, incluso estando en coma. Creo que sin su apoyo, la historia hubiera sido muy diferente». La situación les unió de forma inesperada, y desde entonces son pareja.

Hoy, Alberto tiene treinta años y lleva siempre puesto un collar que identifica su enfermedad rara por si vuelve a sufrir una emergencia. Aunque el síndrome es incurable, asegura que no teme volver a sufrir una crisis: «Vivir con miedo no sirve de nada. Ahora hago vida normal. He vuelto a conducir y he querido volver a trabajar, no pienso parar mi vida por esto». Hace rehabilitación y una prótesis electrónica le permitirá volver a caminar sin la ayuda de las muletas. Mientras tanto, sus padres se someten a estudios genéticos para comprobar el origen de la enfermedad: «Los médicos todavía no saben si lo he heredado de mi familia o si soy el primero».

Lleva siempre puesto un collar que identifica su enfermedad, el síndrome de Ehlers-Danlos. / DM

Su objetivo es regresar a Madrid, donde residía antes (la enfermedad le pilló de vacaciones en Palma), para recuperar su vida: «No quiero que mi etapa en Mediaset termine así, después de todo lo que luché por llegar». De momento, teletrabaja como redactor especializado en motor y Fórmula 1, mientras se prepara para su nueva normalidad.

El miedo a las miradas

La mirada de los demás era una de las cosas que más le preocupaban al salir del hospital: «Que todo el mundo me mire por la calle es una idea que al principio me agobiaba, además de tener que explicar lo que me ha pasado una y otra vez. Al final he visto que, en general, la gente es respetuosa».

Otra parte del proceso es lidiar con las etiquetas: «De repente soy el chico al que le han amputado una pierna. Y a veces solo quiero ser Alberto, sin más, porque soy la misma persona de siempre, he hecho todo lo posible por retomar la vida que siempre he llevado». El humor también ha sido, en muchas ocasiones, su refugio: «Yo mismo hago bromas sobre lo que me ha pasado, sin humor esto se hace cuesta arriba».

Ha aprendido a moverse con muletas, a hacer deporte en rehabilitación, a convivir con una sola pierna y con una enfermedad rara que le obliga a extremar las precauciones, y con todo asegura que ha tenido «mucha suerte»: «Estoy vivo y puedo disfrutar de mi vida, trabajar y volver a caminar, eso es lo que realmente importa».