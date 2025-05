Si el primer obispo mallorquín tarda mucho, será obispa

El Govern, que ha sido incapaz de subir un céntimo la ecotasa, quiere dictar la política aeroportuaria de Aena a pesar de que Marga Prohens necesita una tarjeta de embarque para acceder a Son Sant Joan. Aparte de «fer volar coloms» literalmente, castigan a la población con la 312 una semana, y con la Ironman a la siguiente. ¿Dónde se ha votado que toda Mallorca se transforme en un congestionado velódromo Palma Arena a costa de los nativos? A cambio, aguardamos con ansia el plan de paz para Ucrania del Consolat de Asuntos Exteriores.

Vayamos con asuntos más trascendentales. El Vaticano ha condenado al clero mallorquín a no ejercer el episcopado en la isla, en justo castigo a los capellanots por sus veleidades ecosoberanistas, si no directamente guerrilleras. Para corregir este desvarío marxistizante, la Santa Sede ha atiborrado de prelados extranjeros con piel de oveja a la sufrida parroquia indígena. El extraordinario y siempre recordado Teodor Úbeda inauguró la estirpe de los valencianos, compatriotas del ejemplar papa Borgia.

Úbeda fue la excepción que confirma la regla, si lo comparamos con el Jesús Murgui aterrorizado cada noche ante la conjetura de que un avión se estrellara contra la Catedral, y que dirigió al clero mallorquín la celebrada maldición «no os entenderé nunca». Como siempre se puede empeorar, Francisco Salinas tuvo que ser depuesto por el papa Francisco, cuando se denunciaron sus extraños horarios para recibir a feligresas en el palacio episcopal. También es el único prelado a quien se le ha formulado la pregunta «¿está usted enamorado?», y no supo qué contestar.

El eternizado Sebastià Taltavull, dispuesto a quedarse en el cargo hasta la próxima pandemia, es un menorquín al frente de la diócesis mallorquina, que como mínimo y en justa correspondencia debería ser equilibrado por un mallorquín al frente de la diócesis de Menorca. Nada permite avizorar que se aproxime un cambio de tendencia, por lo que deberemos resignarnos a ser gobernados espiritualmente por apóstoles llegados de fuera que se asustan, se enamoran o se vacunan demasiado.

De hecho, si el primer obispo mallorquín de Mallorca tarda mucho en concretarse, por lo menos y por fortuna será una obispa. La Iglesia no aguantará doscientos años más sin integrar a las mujeres. Con motivo del relevo en el Vaticano por causas naturales, lo cual es noticia por la elevada proporción de jerarcas que le deseaban un pronto traspaso a Francisco, hemos escuchado a monjas locales mucho más articuladas que sus colegas masculinos, y no digamos que las políticas gobernantes.

Mallorca dilapida su capital humano, así en la tierra como en el cielo. Y hablando de desapariciones clericales, Roma no ha explicado todavía el repentino apagón en 2023 del cardenal mallorquín Luis Ladaria, sustituido apresuradamente al frente de la Santa Inquisición por el teólogo ultraprogresista de cabecera del Papa, su compatriota Víctor ‘Tucho’ Fernández.

Esta sublime aportación nos ha quedado tan católica que es obligado rematarla gráficamente. En la imagen que hoy nos ilustra, la fachada de la iglesia palmesana de Santa Creu guarda en sus muros la impronta imborrable e imperecedera de «Primo de Rivera», aunque todavía es más escandalosa la farola que merece la pintura arrojada sobre los muros del templo, con la intención de desfigurar el conjunto ornamental falangista.

El alumnado de la Universitat ha aportado el único elemento de decencia a la jubilación de Jaume Carot como rector, al denunciar la «farsa electoral» programada para este mes. Nuestra noticia de hoy es que el candidato único ha prescindido a la fuerza de Enric Culat, el periodista y compañero en su día en esta redacción que elevó al catedrático de Física al cargo. La sucesión de acontecimientos es tan turbia como acostumbra el actual equipo. Tras la victoria inicial, se contrató a dos antiguos directores generales de Més que previamente habían regado a la institución, con la ética por montera.

En el lote de contrataciones agradecidas también figuró Culat, como «Coordinador técnico de la Unitat de Divulgació». ¿Qué ha pasado para que se quebrara el romance? Apuesten a que Carot no lo contará, y aquí aportamos la versión del afectado. «Mi cargo era de libre designación, y tampoco me han dado explicaciones. A finales del año pasado, deciden que mi trabajo no les gusta y se me comunica que a partir de cierta fecha van a cambiar. Hay elecciones y tienen otros planes al respecto».

Antes de Carot, también Culat dirigió una exitosa campaña a Bruselas de la eurosocialista Teresa Riera. Entre deserciones de la mitad de su equipo y decapitaciones, es obligado reconocer que Carot se ha mantenido a la altura de su salto a la palestra con el Minerval. Esta campaña no solo se ha saldado con el premio del Consell de Govern a Joan Estrany tras retirar su candidatura, también volaron las amenazas de querellas digamos que de origen indeterminado para disuadir a quienes se atrevieran a desafiar el statu quo.

Reflexión dominical electrizante: «Las fantasiosas hipótesis sobre el apagón han coincidido con China declarándose inocente de la covid».