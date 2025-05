Jóvenes que viajan a Mallorca para hacer la temporada: "Trabajo el que quieras, casa ya olvídate"

"Trabajo todo el que quieras, casa olvídate". Es uno de los mensajes que más se repiten en las redes sociales de aquellos jóvenes que quieren viajar a Mallorca para hacer la temporada de verano. En este sentido, muchos de ellos solo aceptan aquellas ofertas que incorporen alojamiento como es el caso de Angela y Paola, dos amigas que han conseguido un empleo en un hotel.

"Hay gente diciendo que no vamos a ganar nada de dinero porque está todo carísimo, os damos la razón. En lo personal, empezamos a buscar dónde quedarnos y estaba todo intocable, lo más barato era 970 euros un estudio con una habitación. La suerte que hemos tenido en este trabajo es que tenemos habitación, por eso lo hemos cogido. Hemos tenido mucha suerte, si no no estaríamos aquí. No sale nada rentable que vengas aquí a hacer la temporada si tienes que pagar un alojamiento", expresan a través de su cuenta de Tiktok @paoyange.

Buscar alojamiento

Ante esta delicada situación, muchos de los jóvenes piden consejo a través de las redes para encontrar alojamiento antes de llegar a la isla. "Si hay alguien por Mallorca que sepa de alguna habitación compartida o apartamento me escriben", expresa Mile Alfonso. "Trabajo el que quieras, casa ya...olvídate", le responde un usuario. Así, muchos le recomiendan que no llegue a Mallorca sin tener nada alquilado. "Busca ya en Idealista", recalcan.

"Entre noviembre y marzo"

Algunos usuarios como @jeanette.reto recomiendan llegar a Mallorca "entre noviembre y marzo para conseguir mejores precios para encontrar habitación". En este sentido, también aconseja "buscar en las páginas de Facebook" en las diferentes zonas de la isla, señalando que Palma suele ser más caro. "Si quieren venir a Mallorca hay que asegurarse de tener vivienda o habitación", señala uno de los comentarios del vídeo publicado en Tiktok. Asimismo, recalcan que en cuestión de ofertas de trabajo "hay de sobra".