Un usuario de Es Refugi: "Hay normas que no tienen sentido, hasta las siete no puedes entrar en tu habitación"

"Acabo de conseguir el permiso de trabajo. He tardado casi tres meses en lograrlo. Estoy trabajando como electricista. He estado dos años, desde que llegué a España, trabajando en negro, y al trabajar en 'B' y sin papeles, hay gente que no te paga, no podía pagar el alquiler y me fui a la calle". Con estas duras palabras, un usuario de Es Refugi ha descrito este viernes la ardua lucha por encontrar estabilidad en Mallorca, una estabilidad que ahora se ve amenazada por el inminente cierre del centro que se había convertido en su hogar, Es Refugi.

Su testimonio se suma a la creciente controversia en torno al centro de Ca l'Ardiaca, marcada por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a los 17 empleados del centro de Ca l'Ardiaca, la totalidad de su plantilla, y el cambio en la atención a los dieciséis residentes.

El protagonista de esta historia es uno de ellos, y aunque prefiere no mostrar su rostro, relata las duras condiciones que enfrentará tras el cierre y el paso a formar parte de la red de atención de la institución insular: "Van a cerrar la puerta y todo, solo podemos entrar en nuestras habitaciones, pero solo a partir de las siete de la tarde. Hay normas que no tienen sentido", lamenta el usuario.

El afectado, además, ha expresado su preocupación por la convivencia con los usuarios de Ca l'Ardiaca: "Tendré que estar ahí con los que toman pastillas, se drogan y no quieren ni estudiar ni trabajar. Son personas como nosotros, pero los perfiles no son iguales".

El IMAS ha asegurado esta semana que atenderá a todos los usuarios de Es Refugi y ha anunciado que espera llegar a un acuerdo para la compraventa de toda la finca de Ca l'Ardiaca en las próximas semanas.