Una extranjera criada en Mallorca critica la masificación turística: "Odio que los influencers compartan las ubicaciones de las playas porque quedan arruinadas para los residentes"

Una extranjera nacida y criada en Mallorca critica la masificación turística que se vive en la isla. Es el caso de @ginamariavan, una joven que a través de TikTok ha publicado un vídeo donde enumera las cinco cosas que odia de la isla. Así, uno de los aspectos que denuncia es el hecho de que los turistas compartan las ubicaciones de las playas que visitan.

"Odio cuando veo a algún influencer diciendo, 'he descubierto una nueva playa', y luego etiquetan la ubicación. Esto hace que estas playas queden arruinadas para los residentes porque todos los turistas van a ir". Asimismo, la joven también censura la dificultad de "ir a cualquier sitio de la isla durante el verano".

Actitud de los turistas

Otro de los puntos que critica la extranjera nacida en Mallorca es la actitud que tienen los visitantes con los propios ciudadanos locales. "Odio cuando los turistas vienen y dicen, 'voy a gastarme mi dinero aquí porque tengo que ayudar a los pobres residentes'. No Karen, tu no tienes que ayudar a los residentes, puedes venir y apoyar a los negocios, pero si piensas así mejor que no vengas".

"Mallorca, no Maiorca"

Asimismo, Gina censura la forma en la que los turistas pronuncian el nombre de la isla. "No sé cómo explicarlo, pero esta isla se llama Mallorca, no Maiorca". Por último, también reprocha a la gente que en abril "corre alrededor de la ciudada en bikini. En primer lugar está prohibido y segundo no estás en la playa, ponte algo de ropa", determina.