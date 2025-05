"Solo quiero una vida mejor para ella": La emotiva petición de Fanny, la madre de una niña mallorquina con epilepsia severa que necesita 60.000 euros para dar una oportunidad a su hija

"Lo único que nos queda probar es una operación que hoy por hoy no está costeada por el sistema, cuesta 60.000 euros, y no los tenemos. Necesitamos conseguir recaudar ese dinero para que mi hija pueda estar lo mejor posible. No puedo rendirme". Es el ruego de Fanny, madre de una niña mallorquina que padece una epilepsia severa desde los cuatro meses que le afecta a la psicomotricidad y al lenguaje.

Lo ha difundido el Banc del Temps de Sencelles a través de un vídeo que ha elaborado y en el que esta madre coraje cuenta la historia de su hija Claudia, una joven cuya valiente existencia se desenvuelve en un constante pulso contra la enfermedad.

En la grabación, Fanny cuenta cómo 2012 supuso un punto de inflexión. Y es que Claudia, con apenas cuatro meses de vida, comenzó a manifestar señales inquietantes, sutiles gestos que presagiaban una compleja realidad. El diagnóstico posterior resonó con la frialdad de un mazazo: "Una rara malformación cerebral que impacta profundamente en su psicomotricidad y lenguaje", explica la progenitora, quien detalla que la pequeña sufre hasta dieciocho crisis diarias que la dejan en un increíble estado de agotamiento.

"Su cuerpo a veces se queda rígido, a veces convulsiona. En ocasiones parece como si le dieses a un interruptor y la desconectases, o también le dan espasmos", enumera.

A la carga de esta dura batalla, hay que sumarle que la ausencia del padre biológico de Claudia, superado por la situación, ha hecho que durante un tiempo Fanny haya tenido que luchar sola por su hija. "Su padre no pudo con ello y se marchó", describe. El destino, sin embargo, tejió un nuevo hilo en su historia cuando al empezar a trabajar en una orquesta conoció a Vicent, quien se convirtió -relata- en un compañero de vida y en el padre adoptivo de Claudia.

Su cuerpo a veces se queda rígido, a veces convulsiona. En ocasiones parece como si le dieses a un interruptor y la desconectases, o también le dan espasmos

Su llegada trajo consigo las primeras carcajadas de la niña, una melodía de esperanza en medio de la oscuridad. Ante la magnitud del reto, Fanny no dudó en preguntarle si estaba seguro de "meterse en este marrón", pero la respuesta de Vicent fue un "sí" incondicional que ha sellado un pacto de amor que ha dado fruto a una segunda hija.

Juntos, Fanny y Vicent han explorado cada resquicio de la esperanza médica. Agotaron todas las opciones farmacológicas disponibles y depositaron sus ilusiones en un estimulador vagal, una suerte de marcapasos neurológico que utiliza impulsos eléctricos para estimular el nervio vago. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada. Con el paso del tiempo, Claudia ha ido perdiendo habilidades que antes adornaban su día a día. "Mi hija podía tocar instrumentos, comer con un tenedor, coger objetos o estar sentada", detalla Fanny.

Hoy -explica- Claudia vive con una dependencia total, "con apenas un 4% de capacidad funcional", necesitando asistencia constante en cada aspecto de su existencia.

Calidad de vida

Pero Claudia se niega a doblegarse. En los fugaces instantes en que las crisis se disipan, sus ojos se conectan con el mundo y su rostro se ilumina con una sonrisa. En esos preciosos momentos, se percibe su anhelo por participar, por explorar, por vivir plenamente, aunque el agotamiento acumulado por las incesantes crisis sea un pesado lastre en su joven cuerpo, como bien cuenta la progenitora.

Ahora, una nueva luz titila en el horizonte: una intervención quirúrgica que podría ofrecerle una calidad de vida significativamente mejorada. Sin embargo, esta esperanza tiene un precio: 60.000 euros, una cifra inalcanzable para la economía familiar, ya que la operación no está cubierta por la Seguridad Social.

Es por ello que Claudia y su familia han alzado la voz a través de un vídeo conmovedor de Banc del Temps de Sencelles, un grito de ayuda que busca resonar en los corazones solidarios de todos y conseguir un donativo para alcanzar ese rayo de esperanza que podría transformar su vida.

Fanny finaliza la grabación diciendo que se niega a rendirse, y que el deseo que late con fuerza en su corazón es ver a su hija Claudia "lo mejor posible", disfrutando de una vida plena y con la menor carga posible de sufrimiento.

Los lectores interesados en mejorar la vida de esta pequeña pueden hacer un donativo en la cuenta ES97 2056 0019 4610 0194 4626 de Caixa Colonya Pollença, poniendo en el concepto 'Claudia'.