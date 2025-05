La polémica por el cierre de Ca l'Ardiaca continúa: Los trabajadores anuncian una reunión de urgencia con el IMAS que la institución desmiente

La polémica en torno al futuro de Ca l'Ardiaca se intensifica. Los trabajadores del centro de la asociación Es Refugi han anunciado este viernes que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha convocado de urgencia a la junta directiva de la entidad, pero la institución lo desmiente.

Hoy es el último día que los 17 empleadas de Ca l'Ardiaca abren las puertas del centro a sus usuarios tras la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a la totalidad de la plantilla y a los hasta hace poco dieciocho residentes. El anuncio del encuentro inminente lo revelaba este viernes la coordinadora de la asociación, Cristina Martí, quien, aunque señalaba desconocer los detalles de la misma, aseguraba tener certeza de su celebración.

Sin embargo, el Consell de Mallorca, institución a la que pertenece el IMAS, ha negado rotundamente que dicho encuentre fuese a celebrarse. "No está prevista ninguna reunión, ni de urgencia ni ordinaria", ha revelado.

El conseller de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillemo Sánchez, ha echado esta semana balones fuera y ha responsabilizado del cierre a la anterior administración socialista y aseguraba que la institución insular se encargará del "acompañamiento social" de los usuarios de la instalación.

El PSIB-PSOE, por su parte, ha recriminado estos días que haya tenido dos años para reconducir la situación y que no haya previsto ninguna solución para los trabajadores del centro. De hecho este mismo viernes los socialistas Javier de Juan y Sofía Alonso convocaban a los medios a las puertas de Ca l'Ardiaca para denunciar lo que consideran una situación "injusta" para los usuarios y los trabajadores. En una comparecencia junto a varias empleadas de Es Refugi, los socialistas han criticado duramente la actuación del IMAS, a quien han exigido una rectificación y la subrogación del personal.

Javier de Juan, este viernes ante los medios. / Nair Cuéllar

De Juan ha manifestado la incomprensión del grupo ante el cambio de criterio de la institución. "Hace pocos meses, con la internalización de las Hermanitas de los Pobres, no hubo ningún problema en subrogar al personal. No entendemos por qué ahora, con Es Refugi a apenas unos metros, no se puede hacer lo mismo", ha declarado. El socialista ha subrayado la preocupación por el futuro de los trabajadores, quienes han ofrecido diversas soluciones, y por la "opacidad" con la que se ha llevado todo el proceso.

La inquietud del PSIB también se extiende a los usuarios del centro. "Por las noticias que tenemos, se va a cambiar el servicio y habrá una clara pérdida de derechos para las personas que hasta ahora vivían en Es Refugi", ha advertido De Juan. Por todo ello ha exigido al IMAS que rectifique la situación, insistiendo en que "todavía hay tiempo" y que las excusas sobre la falta de petición de subrogación no son válidas, ya que el personal lo está solicitando. "No puede ser que un centro social se convierta en una operación inmobiliaria y que el IMAS deje a estos trabajadores en la calle", ha sentenciado.

En la misma línea, Alonso ha añadido su preocupación por la integración de los usuarios en otros servicios del IMAS, señaland la pérdida de plazas de inclusión social y recordando que el servicio prestado en Ca l'Ardiaca es "totalmente diferente" al de otros centros. Alonso ha criticado la falta de explicaciones por parte del presidente del IMAS sobre cómo se atenderá a estos usuarios y ha insistido en la necesidad de internalizar o subrogar al personal de Es Refugi, destacando su experiencia y valía en el ámbito social, donde "faltan personas con así".

"Una calidad de vida que se perderá"

La coordinadora de Es Refugi ha ofrecido una visión directa de la incertidumbre que viven los empleados y los usuarios. "No tenemos mucha más información, estamos pendientes de una reunión urgente hoy con el IMAS. En principio este viernes acabamos, pero no está tan claro", ha explicado, refiriéndose a la finalización del acuerdo inicial y al encuentro que la institución insular ha desmentido.

Martí, además, ha lamentado la situación de los usuarios, quienes ha señalado "están muy disconformes porque tienen una calidad de vida que se perderá totalmente". De hecho la trabajadora ha detallado que tras explicar el IMAS las nuevas condiciones a los usuarios, dos decidieron abandonar el centro y buscar otras alternativas.