El Govern premia a siete propietarios y promotores con 140 millones extra con el decreto de Vivienda

El decreto ley aprobado por el Govern para desbloquear los suelos urbanos y urbanizables de Palma —se extenderá a toda Mallorca durante la tramitación parlamentaria gracias a un acuerdo con Vox— supondrá beneficios sustanciosos para unos pocos propietarios de terrenos y promotores. Todos ellos recibirán ganancias complementarias tras el cambio de normativa del Govern. Este dinero extra surge de la comparativa entre lo que ganarán ahora y la expectativa de beneficios que ya calculaba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma, aprobado hace apenas dos años.

En un estudio realizado por Més per Mallorca, concretamente por el diputado Ferran Rosa, se destacan al menos siete sociedades y particulares que obtendrán en total más de 140 millones de euros extra. Los dos principales beneficiados serán Oaktree Opportunities Fund Xb Holdings, el fondo de inversión radicado en el paraíso fiscal de Islas Caimán, y Es Terrat Tapat SL, una sociedad familiar encabezada dirigida por José Aguiló Bonnín. La primera obtendrá unos beneficios complementarios de 38,7 millones de euros, mientras que la segunda recibirá 38,2 millones, según los cálculos de Més. Es Terrat Tapat SL tiene la propiedad de una gran parte del solar de Can Fontet, donde los vecinos alertan de la construcción de una macrourbanización.

Otro de los grandes beneficiados será Son Güells, SL, que está participada por el empresario Eduardo Soriano Torres —actual presidente de la Cambra de Comerç de Mallorca, president de ISBA i de Ciments de Balears, SA— y por Jaime Bibiloni Rosselló, de la empresa constructora Jaime Bibiloni, SA. Entre ambos, obtendrán unos beneficios complementarios de 17,5 millones de euros.

Más adelante encontramos a La Llave de Oro (13.8 millones de euros); Maria Antònia Rosselló Salvà —propietaria de Zusu World Inverst, SL, Global Inversiones Marosa, SL y Successfull 07 Corporation, SL— (10.1 millones); Arenales del Casar, SA, una empresa inmobiliaria con sede en Madrid (9.1 millones) y Cinc Pastors SL (2,1 millones). La SAREB, el banco malo, también sale ganando: 12.9 millones.

Rosa denuncia que este decreto "no era necesario" porque PGOU planteaba que se podían construir 25.000 viviendas solo dentro de la zona urbana de Palma, en terrenos que ya tienen la condición de urbanizables. «Todo lo nuevo son lugares donde, según lo que se ve, no se debería empezar a construir hasta dentro de 4, 8 o 12 años dependiendo de la zona. Por tanto, no es necesario. Tampoco lo era regalar tanto dinero. Es un pelotazo, no hay ningún tipo de justificación racional».

El diputado de Més insiste en que «lo que pasa es que unos pocos promotores quieren ganar aún más» porque el plan preveía que el total del desarrollo de Ciutat, en un 50%, debía ser vivienda protegida, de protección oficial. «Los números salían, pero los promotores querían ganar más. Porque claro, si tú ganas un 22% haciendo un 50% de vivienda protegida, dejando zonas verdes, zonas para escuelas y equipamientos y todo eso, pues ya ganas. Recuperas la inversión y aún ganas un 22% más. En principio todo bien. Hasta que el PP te promete que puedes ganar un 400%».

En este sentido, los ecosoberanistas consideran que decisiones como estas, además de ser un «beneficio para unos pocos», no van a suponer «ni siquiera una garantía» de que las nuevas viviendas se hagan con límites de precio. «Las de precio limitado no son una solución porque estamos hablando de que un piso de 80 metros cuesta 300.000 euros. Me sabe mal, pero no sé quién puede pagar eso».