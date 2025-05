Eduardo Pascual, historiador: "Los decretos de Nova Planta no pudieron prohibir el mallorquín porque la gente de la isla no entendía el castellano"

«Tots els mals venen de Almansa», es el anciano y amargo lamento que los viejos valencianos se atreven a pronunciar al recordar la derrota en 1707 que supuso la implantación de los decretos de Nova planta en su tierra, y que puso fin al autogobierno de los territorios de la antigua Corona de Aragón (Aragón, València, Baleares y Catalunya). Los decretos se implantaron en 1715 en el antiguo reino de Mallorca ya finalizada la Guerra de Sucesión, la cual significó la victoria de Felipe V y de la dinastía monárquica que aún perdura en nuestro país; los Borbones.

La asociación Juristes Valencianes ha reactivado durante estos días una campaña para derogar simbólicamente esta antigua ley. Eduardo Pascual es historiador y el autor de El Decret de Nova Planta de Mallorca, temps del Leviatan, y nos explica como vivió el reino de Mallorca la derogación de sus fueros.

¿Dónde se implantaron los decretos de Nova Planta?

Los decretos fueron una consecuencia directa de la guerra de sucesión. Es una sanción contra los territorios que se rebelaron contra el Borbón Felipe V. La redacción de estos decretos en los reinos de Aragón y València fue muy dura, mientras que en Mallorca, Eivissa y Catalunya fue más permisiva. En Menorca nunca se llegaron a implantar, ya que en ese momento estaban sobre soberanía británica.

¿Fueron más suaves en Mallorca?

Sí, porque los de València y Aragón fueron redactados en medio de la guerra y reflejaban la dureza de la situación, mientras que aquí fueron redactados cuando la trifulca ya había terminado.

¿Cómo fue la aplicación de estas leyes en Mallorca?

Una chapuza. En julio de 1715 entraron las tropas borbónicas a Mallorca y en noviembre ya estaban aprobados los decretos. Fue una tramitación exprés que ocasionó muchos problemas, ya que nadie sabía como funcionaban las instituciones aquí. Esto provocó que muchos de los decretos tuvieran que ser modificados en Castilla poco después.

¿Por qué se redactaron tan apresuradamente?

Según algunas teorías, el motivo fue que querían hacer coincidir la implantación de los decretos en Mallorca y Catalunya, donde las tropas habían entrado un año antes.

¿Qué supuso para los mallorquines la aplicación de las leyes?

En el día a día no supuso demasiados cambios en la vida de los mallorquines, ya que las grandes familias que dominaban la isla seguían siendo las mismas. Lo que sí que cambiaron fueron las instituciones. Se implantaron nuevas instituciones y se instauró una centralización. El triunfo de Felipe V supuso el triunfo del centralismo absoluto en España.

¿Antes los territorios de la Corona de Aragón eran independientes de España?

No tanto como eso, pero los territorios de la antigua corona de Aragón podían crear leyes propias. Había como una filosofía pactista que se terminó con la aplicación de estos decretos. De esta forma, se pasó de una relación más horizontal a una vertical donde el rey decidía todo.

Si no se hubieran revelado los reinos, ¿se habrían aplicado los decretos igualmente?

Seguramente no, los decretos fueron una represalia por la guerra. Sin la rebelión lo más probable es que se hubiera mantenido el antiguo sistema de los Austria. Navarra, al haber sido fiel a Felipe V, mantuvo sus fueros.

¿Hubo una castellanización en Mallorca?

Hubo una castellanización de las instituciones, pero no se pudo prohibir el catalán porque la población de la isla no entendía el castellano. Hay que tener en cuenta que en los decretos de Nova Planta de València sí que hubo una castellanización que fue considerada un error, debido a que los valencianos tampoco entendían el castellano. Los reyes no pueden erradicar una lengua pulsando un botón, es un proceso que lleva mucho tiempo.

Entonces afectó a las instituciones pero no tanto al pueblo…

Sí, el Ayuntamiento de Palma empezó a funcionar en castellano desde el primer día. Además, para poder mantener el control recompensaron a los mallorquines que habían sido fieles a la causa de Felipe V incluyéndolos en las instituciones. Asimismo, aplicaron un modelo castellano en las instituciones de Mallorca muy diferente que trajo problemas durante años

¿Cree que tiene sentido la reivindicación para abolir los decretos de Nova planta?

A mí me resulta extraño, ya que al implantarse una nueva constitución la anterior deja de funcionar de facto, no hace falta abolir la anterior de forma explícita. Ahora mismo tenemos la constitución del 1978 que es la que sigue vigente. Es más un tema simbólico que otra cosa.

¿Está a favor o en contra?

A favor, me parece una reivindicación legítima y un recordatorio. Hoy en día siguen existiendo sistemas totalitarios y esta iniciativa es un recordatorio para que no volvamos a tener algo así.