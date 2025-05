"Las carreteras de Mallorca se han convertido en un cementerio"

¿Qué está ocurriendo en las carreteras de Mallorca que explique que en la última semana se haya disparado el número de víctimas mortales y de heridos? Esta pregunta no tiene una respuesta única, porque son muchos los factores que pueden explicar la razón por la que en apenas cinco días en la isla de Mallorca hayan muertos cuatro personas, en distintos accidentes ocurridos en las carreteras de la isla y alrededor de otras 20 hayan resultado heridas, algunas de ellos de gravedad. A ello hay que sumar el accidente ocurrido el miércoles en Ibiza, con un muerto y tres heridos.

Los expertos no son capaces de señalar una única causa para entender este nivel tan alto de siniestralidad, porque entienden que son muchas las variantes que explicarían que se produzcan tantos accidentes mortales en tan pocos días. Sin embargo, todos coinciden en el mismo diagnóstico: “En las carreteras de Mallorca circulan demasiados coches y es tanto el nivel de peligrosidad que algunos tramos se han convertido en un cementerio”.

Los taxistas es uno de los colectivos que más sufre esta complicada situación que se repite a diario en la mayor parte de las carreteras de la isla, que a determinadas horas, en función del volumen del tráfico, es casi imposible tener una travesía tranquila. Biel Moragues, portavoz del colectivo, recordó que es lógico que cuando hay más coches circulando por las carreteras, las posibilidades de que haya accidentes aumenta “y es habitual que alguno de ellos sea mortal”. El taxista recordó que, pese a que estamos al inicio de la temporada turística, son muchas las carreteras que ya están saturadas de coches y de hecho en algunas localidades se ha tenido que limitar la circulación. “Hay demasiados coches y las carreteras de Mallorca no está preparadas para asumir este volumen de circulación. Los taxistas pasamos horas parados en retenciones de tráfico. El tiempo que antes tardábamos para hacer dos traslados de clientes, ahora mismo apenas podemos hacer uno. Más de la mitad del tiempo lo pasamos parados por las retenciones”, señaló Moragues.

La presión del nivel de coches que soporta las carreteras de Mallorca está directamente relacionado con la masificación turística que se viene repitiendo en los últimos años. Moragues considera que es urgente que se adopten medidas, que pasan “por mejorar las carreteras y por limitar el número de vehículos que circulen por ellas”. Son soluciones fáciles de anunciar, pero difícil de ejecutar. Sin embargo, Moragues está convencido de que si no se actúa rápido, "cada vez habrá más víctimas mortales en las carreteras".

Otro colectivo que pasa horas y horas al volante, asumiendo cada vez más un mayor nivel de riesgo, es el de los profesores de autoescuela. Juana Ribas explicó que, por ejemplo, “circular por la autopista es ya casi imposible. No hay día que no haya algún accidente. El conductor se pone nervioso ante tanto atasco y muchas veces incumple las normas. Después se producen estos accidentes mortales”. Como profesora de conducir asegura que el factor humano casi siempre está detrás de este alto nivel de siniestralidad. “Muchos conductores se confían, aprietan el acelerador, asumen muchos riesgos y después sufren un accidente que puede costarle la vida”. Juana Ribas también coincide en que las carreteras de la isla no están preparadas para asumir un volumen tan altos de coches. “Hay que tomar medidas urgentes para solucionar este problema”, aseguró Ribas, que no se olvida tampoco de los constantes episodios de peligro que provocan los patinetes y los ciclistas que circulan por las calles de Palma.

Chema Martín es el representante del sector de transportes del sindicato Comisiones Obreras. Sobre el accidente ocurrido el jueves, cuando un autobús del TIB arrolló a un pelotón de ciclistas en Pollensa y mató a uno de ellos, salió en defensa del conductor, porque se ha demostrado que el accidente se produjo por una avería mecánica en el vehículo. El sindicalista también coincide en su diagnóstico de que las carreteras de la isla están en muy mal estado y el volumen de tráfico que resisten es insostenible. “Las retenciones agotan a los conductores y con ello el nivel de peligro aumenta. Las carreteras se están convirtiendo en un cementerio”, concluyó.