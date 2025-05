"Algunos ni siquiera saben nadar": los socorristas de Baleares alzan la voz contra la precariedad laboral

El colectivo de socorristas de Baleares, organizado bajo la Confederación General del Trabajo (CGT), ha declarado "el estado de alerta" esta temporada turística ante la "grave inacción", denuncian, de la Dirección General de Emergencias y el Govern. En un duro comunicado, critican que diversos ayuntamientos están impulsando recortes en los servicios de socorrismo y salvamento, "poniendo en peligro la vida de residentes y turistas". Según denuncian, municipios como Calvià han adelantado la temporada turística sin garantizar la presencia de socorristas en las playas, exponiendo a miles de personas a situaciones de riesgo.

La introducción de figuras como los 'socorristas reactivos' agrava la situación, según el colectivo. Bajo la actual legislación, estas personas no están obligadas a intervenir en el agua durante una emergencia y, en muchos casos, carecen de habilidades básicas. “Algunas ni siquiera saben nadar”, aseguran desde CGT, criticando que muchos solo cuentan con el carnet balear de espacios acuáticos, insuficiente para realizar rescates efectivos. Esta precariedad se ve alimentada por la proliferación de cursos de formación impartidos por empresas que priorizan el beneficio económico sobre la calidad, graduando a personas sin la preparación necesaria para salvar vidas.

Recortes y precariedad laboral

Estos problemas no son aislados, sino parte de una estrategia deliberada para recortar gasto público a costa de la seguridad ciudadana, según los socorristas. La falta de fiscalización institucional y una ley autonómica de socorrismo obsoleta facilitan esta situación, que no responde a las necesidades actuales de las playas del archipiélago. El colectivo subraya que la seguridad en las costas "no debe considerarse un gasto, sino una inversión esencial para proteger a los usuarios".

La precariedad laboral en el sector también está en el punto de mira. Los socorristas denuncian que estas políticas no solo comprometen la seguridad, sino que "degradan una profesión que requiere alta capacitación". Exigen al Govern y a los ayuntamientos soluciones urgentes, incluyendo una legislación actualizada que garantice un socorrismo profesional y eficaz, capaz de responder a las demandas de una región donde el turismo es un pilar económico.

“Las principales víctimas de esta irresponsabilidad política son los usuarios de las playas de Baleares”, advierte CGT, haciendo un llamamiento a priorizar la seguridad en las costas. Con este comunicado, los socorristas de Baleares buscan visibilizar una problemática que, de no abordarse, podría tener graves consecuencias para la imagen turística de las islas y, sobre todo, para la seguridad de los bañistas.