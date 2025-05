Antoni Llabrés, presidente de la OCB: «Prohens no es catalanista, obstaculiza su uso en plena emergencia lingüística»

Presidente de la Obra Cultural Balear (OCB). Ha conseguido que la entidad tenga un crecimiento importante de afiliados, con una subida importante entre los jóvenes. El próximo 10 de mayo encabezará la Diada per la Llengua en la Plaça Nova de Santa Maria del Camí.

De cara a la celebración de la Diada del próximo 10 de mayo. ¿Está el catalán herido de muerte o en una situación crítica en Baleares?

El catalán no está herido de muerte, aunque sí se encuentra en una situación delicada. Nosotros lo hemos definido como una situación de emergencia lingüística. Existe una transmisión intergeneracional sólida dentro de las familias catalanohablantes. El problema está en las últimas décadas de migraciones, que han hecho que, proporcionalmente, la comunidad de hablantes esté más debilitada, ya que la inclusión de los recién llegados en la lengua y cultura de Balears no se ha producido adecuadamente.

¿Qué se puede hacer para frenar esta pérdida y revertirla?

Hace falta una acción combinada. Por un lado, políticas lingüísticas valientes y decididas por parte de los poderes públicos, que ahora mismo no existen, más bien todo lo contrario. Por otro, una actitud firme por parte de los catalanohablantes. Deben tomar conciencia de la situación de la lengua y comprometerse a usarla en todas sus comunicaciones diarias. Si decenas de miles de personas hicieran esta apuesta, podríamos ver cambios sociolingüísticos importantes.

¿Cómo de importante es no cambiar la lengua cuando te diriges a alguien?

Es fundamental. Por eso en mayo lanzaremos una campaña de concienciación para que los hablantes mantengan el catalán con cualquier interlocutor, independientemente de su origen. Muchas veces estamos ante otro catalanohablante, aunque no lo parezca. Otras veces son personas nacidas o escolarizadas aquí, que entienden perfectamente el catalán. No deberíamos prejuzgar por el aspecto físico y renunciar de entrada a hablar en catalán.

¿Ahora hay más gente que mantiene el catalán?

Sí, aunque todavía es una minoría. Pero ya hay miles de personas que se mantienen en catalán en todas sus interacciones cotidianas. Solo con eso, su entorno cambia: familia, amigos, barrio, trabajo. Nuestro objetivo con esta campaña es que sean decenas de miles quienes adopten esta actitud en Mallorca. Una minoría decidida puede provocar un giro sociolingüístico en toda una sociedad.

Balears gana cada año alrededor de 15.000 nuevos residentes, y muchos se integran directamente en castellano.

Los poderes públicos no han estado a la altura del reto demográfico. No se han implementado políticas de acogida e integración efectivas. Pero también es cierto que con un cambio demográfico tan abrupto, habría sido muy difícil una integración lingüística incluso si Balears tuviera estructuras de Estado. Desde 1983 hasta hoy, la población se ha duplicado, con un crecimiento del 85%. Si Balears fuera un país, estaríamos solo por detrás de India en crecimiento poblacional. Esto hace muy difícil integrar lingüísticamente a toda esa población. Y creemos que, si queremos un país sostenible, también demográficamente, este crecimiento debe frenarse.

¿El modelo económico basado casi exclusivamente en el turismo lo complica aún más?

Muchísimo. El crecimiento turístico ilimitado requiere muchísima mano de obra, mucha de ella no cualificada. A esto hay que sumar empresarios que vienen a hacer negocio, y extranjeros, sobre todo del centro de Europa, que se instalan aquí. Este cóctel hace muy difícil la sostenibilidad futura de la lengua y la cultura. Nosotros defendemos un país sostenible en todos los sentidos: lingüístico, cultural, social, económico y medioambiental.

¿Cree que también ha habido dejadez por parte del sector empresarial respecto a la lengua?

Sí. No exigir ningún conocimiento del catalán como lengua propia a los recién llegados es parte del problema. Pero eso también refleja la actitud de la mayoría social mallorquina, que cambia automáticamente al castellano. Esto dificulta el aprendizaje, y transmite que aprender catalán no sirve de nada porque ni sus propios hablantes lo usan contigo. Este otoño presentamos 50 medidas para mitigar los efectos negativos del turismo masivo sobre la lengua y la cultura. Muchas de ellas están dirigidas a los empresarios turísticos, aunque también a sindicatos y administraciones.

¿Qué le diría a quien afirma que el catalán no es una lengua útil?

Hoy en día solo utilizan ese argumento quienes tienen una ideología supremacista, en este caso españolista, que quiere arrasar con todo lo que no se ajuste a su visión. Todas las lenguas son herramientas de comunicación. El catalán ocupa una posición intermedia en Europa. Si son útiles el sueco, el danés o el holandés, también lo es el catalán.

¿Estas actitudes se han intensificado?

Sí, vivimos un clima más hostil hacia la lengua catalana y sus hablantes. Hay episodios frecuentes de discriminación lingüística, incluso en el ámbito privado. Es muy grave. Este odio ha sido alimentado por la extrema derecha españolista, y ha habido una gran irresponsabilidad del Partido Popular al no establecer un cordón sanitario como existe en otras democracias. El catalán, como lengua propia con reconocimiento estatutario, debería ser una línea roja para cualquier demócrata.

Prohens ha confirmado que derogará la Ley de Memoria Democrática para pactar con Vox.

Eso es gobernar contra la mayoría social. La sociedad mallorquina es moderada y no comparte el fanatismo extremista de la derecha radical, con la que el PP no tiene problema en pactar para mantenerse en el poder. Desde el primer día de legislatura lo denunciamos. El día de la investidura de Prohens reunimos a 30 entidades de la sociedad civil en los jardines del Parlament para pedir tolerancia, convivencia y pluralismo. No pedíamos solo por la lengua, sino por la democracia. Incluso propusimos que ocho diputados socialistas o de Més se abstuvieran para evitar que el PP quedara preso de Vox. Lo mismo hemos pedido en presupuestos: que se pacten entre partidos democráticos. Es un fracaso social que un partido extremista condicione la política. Y esto, creo, el PP lo pagará.

Esa situación parece utópica, visto lo que ha sucedido en los últimos meses.

En julio del año pasado rompieron el acuerdo de gobernabilidad y en noviembre hubo otra ruptura, esta vez por órdenes de Vox en Madrid por el reparto de menores. Durante unas semanas parecía que el PP exploraba la geometría variable. Pero tras las fiestas, volvieron a hablar de Vox como sus socios preferentes y prioritarios.

En este contexto, ¿cómo valoráis el plan de segregación lingüística?

Fue un despropósito pedagógico sin justificación más allá de una motivación ideológica impuesta por el fanatismo de Vox. El sistema educativo balear tiene como único objetivo que el alumnado acabe la enseñanza obligatoria con dominio suficiente de las dos lenguas oficiales. Implantaron un plan piloto sin tener datos reales sobre la competencia lingüística de los alumnos, y aún hoy, seis meses después, no han publicado los resultados de esas evaluaciones. Pensamos que los están ocultando porque probablemente muestran mejores resultados en castellano, lo cual iría contra su narrativa. Este plan se ha impuesto sin necesidad real, y de manera estructural, rompiendo 27 años de consenso.

¿El PP podría cambiar de postura respecto al plan lingüístico?

No lo creo. Han mentido desde el principio diciendo que lo hacían por exigencia de Vox, pero la nueva convocatoria lo extiende a secundaria y no forma parte de ningún acuerdo. Es una iniciativa propia del Govern. Además, un plan piloto se evalúa y si no funciona, se descarta. Pero si se repite cada año, se convierte en estructural. El PP ha engañado a la comunidad educativa.

¿Marga Prohens es la 'catalanista' del PP?

Es una lectura interesada de la ultraderecha mediática española que no se corresponde con la realidad. No es una presidenta catalanista ni de lejos. Para algunos, estar mínimamente a favor de la diversidad lingüística ya te convierte en un peligro.

¿Prefiere a Salvador Illa?

No tengo constancia de que él quiera eliminar el catalán como requisito sanitario, como se ha hecho aquí. Allí hay un pacto nacional por la lengua con un presupuesto millonari. Aquí, por el contrario, el Govern no solo no promueve el catalán, sino que ha obstaculizado su uso en un momento de emergencia lingüística.

¿Hay evidencia de que el catalán sea una barrera en sanidad?

Ninguna. Han eliminado la exigencia del conocimiento del catalán sin tener un solo dato que lo justifique. Se pidió a la conselleria cuántos médicos habían dejado de venir por este motivo y no pudieron presentar ni una cifra. Nosotros, en cambio, hemos constatado que no se ha dejado de cubrir ni una sola plaza sanitaria por cuestión lingüística. Por ejemplo, en las convocatorias recientes, el 74% de las plazas de enfermería ya tenían el requisito cumplido, y el resto están en moratoria. Ni una plaza quedó sin cubrir. Es todo un discurso ideológico sin base real.

En cuanto a televisión, ¿cómo recibís la noticia de que el nuevo canal en catalán de RTVE no será accesible en Balears por TDT?

Con decepción. De momento solo estará en la plataforma RTVE Play. Estamos presionando para que también se emita por TDT, como manda la Carta Europea de Lenguas Regionales, ratificada por España. Queremos que tenga contenidos propios de Balears. A largo plazo, aspiramos a un canal estatal en catalán para todo el ámbito lingüístico, con producción compartida. Es necesario y posible.

¿Qué opina del nuevo director de IB3 y sus primeras decisiones?

Acaba de llegar, y hay que ser profesional al juzgarlo, pero es una persona con antecedentes que no hacen presagiar nada bueno respecto a la presencia de la lengua y cultura balear en IB3. Lamentamos la marcha de Albert Salas, que apostaba por un producto de calidad, arraigado al territorio y en catalán.

Para terminar. En los últimos meses han fallecido Francesc Antich y Pere Sampol. ¿Qué queda de su legado?

Participé en el acto de despedida de Pere porque él así lo quiso. Más que una valoración política, diré que ambos tenían una forma de hacer política que hoy se echa de menos: respetuosa, noble, sin maniobras ni zancadillas. Eso es lo que habría que recuperar.n