El SUP denuncia que Baleares dejará desiertas 400 plazas de la Policía Nacional

Un total de 400 plazas de Policía Nacional en Baleares quedarán vacantes, sin ningún funcionario que las cubra. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha efectuado esta denuncia a través de un comunicado en el que anuncia este déficit de personal por la carestía del nivel de vida en las islas y la ausencia de incentivos económicos. "Los policías no quieren venir a trabajar a las Islas Baleares", subraya.

El sindicato policial se ciñe a la publicación del borrador en el que se señalan los movimientos de policías de las diversas plantillas. Entre todas estas queda en evidencia la situación en Baleares: 400 plazas de policía nacional quedan desiertas. El SUP subraya que este elevadísimo número de vacantes en la plantilla de la Policía Nacional en las islas se produce "tras años de reuniones donde explicamos estas carencias a los distintos partidos políticos, responsables policiales, miembros el gobierno autonómico y nacional. Todo sigue igual", recalcan.

El SUP hace hincapié en que el Parlament balear aprobó el martes una Proposición No de Ley (PNL) para actualizar el complemento de insularidad a los funcionarios públicos de la Administración General del Estado en las islas. La mayoría de la Cámara votó a favor. Sin embargo, esta aprobación no tuvo el consiguiente eco en el Gobierno Central ni en las Cámaras. "En Madrid hacen caso omiso a nuestras reivindicaciones", puntualiza este sindicato policial.

El sindicato policial estuvo presente en el Parlament, junto con el resto de miembros de la plataforma Insularidad Digna. Mientras se aprobaba la PNL que respaldaba el aumento del salario para los funcionarios destinados en las Islas. "Desafortunadamente, tendrá poco recorrido una vez llegue a Madrid", abundan.

El SUP también critica la disparidad de opiniones en determinados miembros de un mismo partido político sobre este mismo problema. "Determinados grupos políticos votan una cosa aquí y en Madrid la contraria. No sabemos si es por incapacidad, descoordinación, desidia o simplemente incompetencia", aseveran.

Esta organización sindical policial pone de manifiesto que, a su juicio, "todos son conscientes de esta situación". En este sentido hace constar que "saben de nuestra precaria situación, nos dan la razón en privado, en ocasiones en público, pero nadie hace nada por nosotros". No obstante el SUP ensalza la actitud positiva del actual Govern balear, pese a tratarse de funcionarios de la Administración del Estado y no autonómicos. "Sin ser funcionarios suyos, nos va a aplicar este año una deducción fiscal dentro del margen presupuestario que ellos pueden".

Concentración en Palma

Así, el SUP resalta que la administración autonómica va a subir el complemento de insularidad a los funcionarios de las islas de forma progresiva. "Nos alegramos por ellos". Mientras que los funcionarios de la Administración estatal se verán beneficiados con la deducción fiscal.

Por último el sindicato policial arremete contra la expresidenta del Govern y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. "Sabe de primera mano lo que nos está pasando, llegó a firmar un acuerdo, pero nunca lo cumplió. No entendemos cómo no hace nada al respecto, dada su actual posición", critican.

En definitiva, el SUP alude al ciudadano de las islas como el gran perjudicado por la carencia de funcionarios policiales en Baleares. "Pagando sus impuestos, recibe unos servicios de peor calidad que otras comunidades autónomas". En señal de protesta, el sindicato policial anuncia una concentración para este viernes, a las 10.30 horas, junto con toda la plataforma Insularidad Digna ante el edificio de la Seguridad Social en Palma en la que pondrán de manifiesto su reivindicación.