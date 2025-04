Palma se consolida como capital náutica del Mediterráneo con la segunda edición del Balearic Superyacht Forum 2025

Palma se convierte esta semana en el epicentro mundial de la industria náutica con la celebración de la segunda edición del Balearic Superyacht Forum, que se lleva a cabo los días 29 y 30 de abril en el Auditòrium, coincidiendo con el Palma International Boat Show.

Organizado por el Balearic Marine Cluster, en colaboración con The Superyacht Group, este evento reúne a unos 300 profesionales, incluyendo astilleros, brokers, armadores, ingenieros y empresas tecnológicas, para debatir el futuro de los superyates en el Mediterráneo. El foro se posiciona como un referente internacional, abordando temas clave como la sostenibilidad, la innovación y la competitividad del sector.

El programa estructura las dos jornadas en torno a grandes ejes temáticos. El martes, bajo el lema The Future of Marinas & Operations in the Mediterranean, se analizaron la modernización de las marinas, la migración náutica hacia nuevos destinos y el auge del chárter en la región. El miércoles, con el foco en The Future of Refit & Service Infrastructure in the Mediterranean, se profundiza en la inversión en infraestructuras, el papel de los subcontratistas y las oportunidades para ofrecer servicios técnicos de vanguardia. Una novedad destacada son los diez hackatones de innovación empresarial, donde equipos multidisciplinares trabajarán en soluciones a retos reales del sector.

Un foro estratégico para el futuro del sector

La coincidencia con el Palma International Boat Show, que este año supera los 300 expositores y presenta el nuevo Superyacht New Build Hub en el Club de Mar, amplifica el impacto del foro. Esta sinergia convierte a Palma en un punto de encuentro ineludible para los líderes del sector, reforzando su papel como hub náutico del Mediterráneo. Las discusiones y propuestas surgidas en el foro buscan trazar una hoja de ruta que garantice un desarrollo sostenible y competitivo frente a destinos emergentes.

Con un enfoque en la excelencia y la sostenibilidad, el Balearic Superyacht Forum 2025 busca descifrar el futuro del sector náutico balear. La combinación de ponencias, mesas redondas y espacios de networking tratará de consolidar a Baleares como un referente global en la industria de los superyates