La ‘marca España’ daña a Mallorca

Queda atrás un lunes en el que Mallorca hubiera preferido no formar parte de España, porque dicho país espanta a los turistas con la peor campaña de publicidad que puede imaginar un destino vacacional. Nada destempla a los viajeros como la expresión «completo caos», multiplicada por toda la prensa continental y enfatizada en «el mayor corte de corriente eléctrica de la historia de Europa».

La cacareada ‘marca España’, un engendro de Rajoy, es tan inútil como Red Eléctrica. Además, solo tiene sentido para amonestar a los españoles díscolos o reticentes. Carece de impacto más allá de las fronteras porque, en el extranjero, España se llama de otra forma. Spain, Espagne, Spanien.

Tradicionalmente, Mallorca y no digamos Ibiza escapan a la identificación con la desdichada ‘marca España’. Sin embargo, durante un lunes aciago se vieron perjudicadas por una denominación que identifica a un país disfuncional. Los titulares con ‘Spain’ o ‘Spanien’ no señalaban ninguna excepción geográfica al apagón.

Por fortuna, el daño de la ‘marca España’ a Mallorca se veía atenuado cuando medios como Stern o The Sun precisaban en el interior que Balears y Canarias solo estaban afectadas por las secuelas de un país que no sabe ni darle al interruptor de la luz. Otras cabeceras (Telegraph, Politico, Euronews) no efectuaban distinciones. El Stuttgarter mostró en cambio tanto respeto hacia su colonia insular que incluso singularizaba a Mallorca en el seno del archipiélago, como excepciones al desastre eléctrico.

Mallorca no solo ha de pagar con creces todos los servicios y vicios que le presta España, sino que además se ve castigada por la asociación con la marca más desacreditada de Europa. La isla ha aprendido en una vicisitud dramática que nadie va a cuidar de quienes no cuidan de sí mismos, ¿no es esta la filosofía del rearme europeo? La dependencia política le sale a Mallorca más cara que la energética, y ya los promotores de la mendaz ‘marca España’ destacaban un país «líder en energías renovables», con los espectaculares resultados que han podido apreciarse esta semana.