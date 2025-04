Crónica | Mateo difunde la palabra de Madrid como si fuera el Evangelio

Nadie sabe a ciencia cierta si en Islas Caimán leen prensa escrita en español, pero el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, celebra con fervor que varios artículos de opinión de El País avalen sus medidas. El conseller bíblico ensalza con auténtico fervor las piezas Repite conmigo: hay que construir más viviendas de Kiko Llaneras y El sectarismo no bajará los alquileres de la politóloga Estefanía Molina, acompañado de un "inapelable, inapelable". Si tienen tiempo, busquen qué es el 'efecto Mateo'.

Para reivindicar su trabajo, cita las tribunas capitalinas como si fueran el Evangelio —una palabra de Vox ya bastó para que entraran en su conselleria— y recuerda que sus políticas coinciden con lo que plantea Pedro Sánchez: "En palabras de su epistolar presidente: hay que construir más viviendas, hacerlo más rapido y con precios más asequibles". La teórica animadversión del Govern respecto al jefe de la Moncloa contrasta con sus palabras: "Les recomiendo que lean algo más que sus argumentarios de partido, dos artículos que desmontan su discurso y sus recetas, y no cito diarios críticos a los que ustedes vetan sino a El País, que les queda muy cerca y supongo que les merece bastante credibilidad".

Por primera vez en mucho tiempo no hay referencias religiosas en la sesión de control, si bien la presidenta muestra abiertamente la cruz en el pecho en pleno luto por el fallecimiento del Santo Padre. La misma semana en que Salvador Illa decide no asistir a los actos del Milenario del santuario de Montserrat para priorizar la Fiesta de Abril de Barcelona.

Todo cambia

La consellera de Presidencia, Antonia Maria Estarellas, certifica que "no estamos aún en condiciones de valorar" cuál será la trayectoria de Josep Codony al frente de IB3 porque las valoraciones "no se tienen que hacer al principio, sino a lo largo del camino", a la vez que deleita a los amantes de la tautología: "Pediría tranquilidad. Todo cambio implica cambios, y aquí ha habido un cambio de director de IB3".

Entendiendo que la mejor defensa es un buen ataque, Estarellas rechaza las "lecciones de ética" del PSIB-PSOE y carga directamente contra su líder, Francina Armengol, por "permitir" la votación de los directivos de Televisión Española en medio de la dana de Valencia: "Con ustedes nada es gratuito. Supongo que debía haber gente que necesitaban que cogiera el control de RTVE. Consideraron que el tema más importante era votar esto cuando se estaba produciendo una desgracia".

A modo de previa a la elección del nuevo Papa, se oficializa la designación del profesor Antoni Riera como responsable turístico del Govern, mientras Prohens deja la árdua tarea de la batalla política en manos de Jaume Bauzá. El encargado de confirmarlo es el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, quien sintetiza la jerarquía con un "la presidenta ya dijo que compartimos absolutamente las recetas y el análisis de Riera". Todo ello mientras Bauzà ensalzaba un comunicado de Terraferida de 2017 en el que alertaba del "desastre" que estaba llevando a cabo el Pacto con las plazas turísticas. Ideas y fuerza, por separado.

Minutos antes la diputada socialista Pilar Costa recuerda que Riera había diagnosticado un posible "infarto" en Baleares si no se toma la "pastilla diaria para evitar el colapso", si bien lamenta que el Govern ha decidido hacer caso omiso a las recomendaciones: "Hagan caso al doctor y no al chamán, pero tampoco se empastillen más de la cuenta porque acabarán dopados". Aunque la sorpresa llega cuando la diputada Patricia Gómez recrimina al Govern que el decreto turístico "no ha sido consensuado" apoyándose en la denuncia de Escarrer, "uno de los principales empresarios hoteleros". La presidenta del Govern y la bancada del PP responden con risas. Se desconoce la reacción de Habtur.

Oxímoron

Vuelve el tradicional enfrentamiento dialéctico entre Antoni Vera y Amanda Fernández. El conseller de Educación lamenta con ironía que ha pasado de su "vanagloriada" pregunta semanal a tener una mensual sin saber si se trata de una decisión por los "muchos proyectos en marcha o porque no quiere que la ponga frente al espejo", después de su etapa como alto cargo de Martí March.

"No se podía sentar a gestionar porque estaba ocupada promocionándose, porque lo de la señora Catalina Cladera no es nuevo. Usted es un oxímoron: un proyecto improyectable sin nada que proyectar, no solo tenía carencias en la gestión sino que le hace falta calidad en su forma de hacer oposición", afirma con saña el político andritxol en su primera intervención sin referencias bíblicas pese a la rabiosa actualidad de la fe. "No quiero ofenderle: usted piensa mucho en mí, pero yo en usted, ni un poco, así que preguntaré a quien considere oportuno", replica la flamante líder socialista de Mallorca.