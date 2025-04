¿Qué es barre, el nuevo deporte de moda en Palma?

No, no hace falta haber hecho ballet ni ser flexible como una yogui para practicar barre. Esta disciplina combina lo mejor del ballet, el pilates y el yoga, en un entrenamiento de bajo impacto pero alta intensidad que tonifica, mejora la postura y deja esa sensación de "he hecho algo bueno por mí".

Se realiza con una barra de ballet como apoyo, pero la técnica se adapta a todos los niveles, desde principiantes hasta deportistas más avanzados. El secreto: movimientos pequeños, lentos y repetitivos que queman más de lo que parece.

Palma se apunta en masa

En los últimos meses, Palma ha visto cómo proliferan los estudios especializados en pleno centro, algunos con estética minimalista y sesiones en grupos reducidos que ya están llenando sus clases semana tras semana.

¿Qué es barre, el nuevo deporta de moda en Palma? / Barre 12

Gimnasios convencionales también han empezado a incluir su versión "Barre Fit" en la programación, ante una demanda creciente por parte del público femenino joven, que encuentra en esta disciplina un espacio para entrenar y socializar.

Deporte + brunch: el nuevo plan de fin de semana

El boom de barre no se queda solo en los gimnasios. Cada vez son más los eventos que combinan clases al aire libre con planes de after workout, como desayunos saludables, vermuts o brunchs en terrazas del centro. Un mix perfecto entre cuidarse y disfrutar.

Barre no solo es una forma de entrenar, es una experiencia completa que mezcla bienestar físico y mental, estética y comunidad. Las clases suelen ambientarse con música suave, luz natural y movimientos que fluyen con el cuerpo. Y sí, también ayuda a reducir el estrés.