Nueva manifestación contra la masificación turística en Mallorca: ¿cuándo será?

El 15 de junio se prevé que tenga lugar en Mallorca y en muchas otras localidades del sur de Europa una gran concentración contra la masificación en las zonas turísticas más populares. Unas protestas que llegan tras las multitudinarias reuniones de activistas en ciudades como Venecia, Bilbao, Barcelona, Lisboa, Nápoles, San Sebastián y Palma el pasado 25, 26 y 27 de abril.

En Mallorca, la plataforma «Menys turisme, més vida» volverá a encargarse de la organización in situ. La alianza incluye a las organizaciones ecologistas Gob y Fridays for future, así como a iniciativas ciudadanas como Palma XXI y la bolsa Banc de Temps Sencelles, que en mayo de 2024 organizó la primera gran manifestación contra los efectos del turismo de masas en Mallorca, en particular la escasez de viviendas.

Manifestación contra la presión del turismo de masas en el Passeig del Born. / Menys turisme, més vida

Nueva manifestación contra la masificación

En esta ocasión, la atención se centrará principalmente en la lucha contra la explotación turística y la masificación urbana. Sin embargo, también se denunciarán cuestiones como la escasez de vivienda y las precarias condiciones laborales de los empleados del sector turístico. En las próximas semanas se celebrará una asamblea para preparar la acción en Mallorca.

Cabe recordar que ya hubo dos grandes manifestaciones en Mallorca en 2024 contra los efectos del turismo de masas. A la primera, en mayo, asistieron unas 15.000 personas, mientras que a la segunda, en julio, asistieron entre 20.000 (estimación de la policía) y 50.000 (estimación de los organizadores).