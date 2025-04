Mallorquines atrapados en el aeropuerto de Santiago por el apagón: "La gente está muy enfadada"

Unas bonitas vacaciones en Galicia se tornaron oscuras para una familia mallorquina tras el gran apagón nacional que dejo sin luz a gran parte de España, Portugal y algunos puntos de Francia y que afectó a servicios esenciales como transportes, telecomunicaciones y hospitales. Mercè Marrero sigue en el aeropuerto de Santiago de Compostela con su familia tras la cancelación de su vuelo de regreso a Palma.

"Estamos aquí mi madre, mi hermana y mis dos hijos. Debíamos volver ayer, pero nos han cancelado el vuelo", asegura Marrero, la cual asegura que el caos se presentó en el aeropuerto: "Todo el mundo opina, la gente está muy enfadada y la aerolínea no nos ha dado comida ni apenas información".

La cola en el aeropuero de Santiago para reclamar. / DM

La compañía aérea puso a disposición de las personas afectadas un autocar para trasladar a los pasajeros a un hotel. Sin embargo, la distribución de la gente no fue sencilla según Marrero: "El problema es que como ha caído el sistema no se podía confirmar si había plazas libres en los hoteles y se desconocía su disponibilidad. Sé de un grupo de personas que al llegar a un hotel los sacaron porque no había habitaciones disponibles y han acabado durmiendo en el aeropuerto".

Para evitar estos problemas, la familia de Marrero se buscó un hotel por su cuenta: "Tuvieron que buscarme una habitación desde Mallorca y luego tuve que finalizar la reserva yo misma a mano".

Sin vuelos hasta el 2 de mayo

"La aerolínea nos ha dicho que hasta el 2 de mayo ya no hay más vuelos, mucha gente se ha tenido que buscar la vida buscando escalas hacia Oviedo o otras ciudades", asegura la mallorquina. Mercè Marrero decidió ponerse en la cola de reclamaciones para conseguir un vuelo. Su madre y hermana ya han volado y ella confía en poder hacerlo hoy a las 20 con sus dos hijos: "Si no hay espacio para nosotros, tendré que empezar mi plan B".