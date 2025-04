Ferran Rosa, exdirector del Instituto Balear de Energía, sobre el apagón: "El funcionamiento de Es Murterar es anecdótico, el problema real es el crecimiento sin límites"

La repentina oscuridad que se abatió este lunes sobre la mayor parte de España, Portugal, Andorra, Francia, Alemania e Italia ha trascendido la mera anécdota para convertirse en un punto de inflexión en el debate sobre el futuro energético del archipiélago. Mientras las autoridades investigan las causas del incidente, voces expertas como la de Ferran Rosa, exdirector General de Energía y Cambio Climático del Govern balear y exdirector gerente del Instituto Balear de Energía (IBE), han alzado la voz sobre las causas que llevaron a Balears a salvarse del apagón.

Rosa, basándose en datos oficiales del organismo encargado de la operación del sistema eléctrico a nivel nacional, Red Eléctrica de España (REE), tiene claro que el carbón procedente de la central térmica de Es Murterar no fue la salvación: "Se utilizaron cero vatios", sostiene en un tuit en la red social X. Y es que el diputado de Més per Mallorca ha explicado a este diario que "su funcionamiento es completamente residual, anecdótico. Incluso estudios de Red Eléctrica nos dicen que no hace falta a nivel de potencia instalada", subraya.

Las declaraciones de Rosa surgen a raíz de la proliferación de comentarios y noticias que, tras el apagón, han insinuado una dependencia crítica de la controvertida central de carbón de Es Murterar, cuyo cierre progresivo ha sido objeto de debate en los últimos años. El ex alto cargo del Govern, así, niega rotundamente que sea un pilar indispensable para la seguridad del suministro en Mallorca y centra la atención en un desafío mucho más complejo y latente: el crecimiento sin límites del consumo energético en las islas.

Para ilustrar su punto de vista, Rosa señala que la gráfica de REE mostrada en la red social refleja el bajo consumo energético "típico de los meses de primavera en Baleares, antes del pico turístico y el consiguiente aumento en el uso de climatización y otras instalaciones". Sin embargo, insiste en que esta baja demanda primaveral no implica una necesidad de Es Murterar en verano, ya que "la potencia instalada en la isla es suficiente", aunque la operación del sistema dependa "en mayor medida del cable submarino como respaldo".

El debate, además, se extiende a las recientes declaraciones del decano del Colegio de Ingenieros del archipiélago, Mateu Oliver, quien alertó el lunes en este rotativo sobre la posibilidad de apagones frecuentes si se cierran las centrales nucleares a nivel nacional. Ferran Rosa se muestra crítico con esta perspectiva, ya que recuerda que "el apagón ocurrió con las nucleares operativas", las cuales, debido a sus características técnicas, no pudieron reactivarse rápidamente para solucionar la crisis. "Ayer había 3.300 megavatios de nucleares en marcha cuando hubo el apagón y se ha levantado el sistema entero sin un solo vatio la hora de nuclear", destaca el diputado en otra publicación en X.

"Las nucleares, cuando se apagan, tardan al menos doce horas en volver a arrancar, y todo el nuevo arranque del sistema se ha hecho en base a otro tipo de tecnología. La hidroeléctrica o las turbinas de gas han sido las que lo han hecho. Las nucleares no han podido", matiza Rosa, abogando por un modelo energético basado en "grupos más pequeños" y modulares, más adaptados a la intermitencia de las energías renovables.

Sin embargo, la piedra angular del análisis de Ferran Rosa reside en el "crecimiento sin límites" del consumo energético, especialmente patente -explica- en Ibiza. "Allí no se instala absolutamente nada desde hace años, ni renovables, ni térmica, ni nada. Y la población crece sin límites", lamenta, describiendo situaciones de consumo desmedido en viviendas de alto standing. Este aumento constante de la demanda, que en Ibiza, apunta el diputado, "alcanza un 3 o un 4% anual, contrasta con la inacción en la instalación de nuevas infraestructuras, generando una dependencia cada vez mayor de la energía producida en Mallorca", una situación que Rosa considera insostenible a largo plazo.

Quien fuera director del Instituto Balear de Energía, concluye con una reflexión al manifestar que, si bien un apagón de esta magnitud puede ser dramático, "hay que ser capaces de aprender de ello y minimizar el impacto".