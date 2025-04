El expresidente del Consell de Formentera Jaume Ferrer y la exconsellera Silvia Tur se niegan a declarar en el juicio por prevaricación

El expresidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, y la exconsellera insular de Medio Ambiente, Industria y Energía y exdiputada del Parlament, Silvia Tur, ambos del partido Gent per Formentera, se han acogido hoy por la mañana a su derecho a no declarar en el juicio por prevaricación en la Audiencia de Palma por el supuesto amaño en el proceso selectivo de unas plazas de bombero que se remonta a 2011.

Ferrer y Tur se enfrentan a una petición de pena de doce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por parte de la fiscalía, que les acusa de un delito continuado de prevaricación administrativa cometida por funcionario público.

Ambos se han sentado hoy en el banquillo de los acusados, junto a la exvicepresidenta primera y exconsellera de Cultura, Educación y Patrimonio del Consell de Formentera, Sonia Cardona, y el gerente, Isidor Torres, quienes solo están encausados por parte de la acusación particular.

Sonia Cardona también se ha negado a declarar en la vista oral, que se ha celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial. En cambio, Isidor Torres ha respondido a las preguntas de su abogada. “Tomé posesión como gerente en el Consell en junio de 2015”, ha detallado Torres. Según ha recordado, el jefe de bomberos y el responsable político manifestaron su preocupación “porque la plantilla era muy corta”.

“En 2016 pudimos incorporar un efectivo más. Primero, con media jornada y luego se amplió a jornada completa. Una vez completado el verano, este bombero colaborador dijo que dejaba el servicio”, ha manifestado Isidor Torres. “En situaciones de necesidad, se puede pasar de una unidad a otra. Existe la figura de bombero colaborador, si tiene el curso básico de bombero”, ha añadido Torres.

Bombero perjudicado

Por su parte, un bombero colaborador del Consell de Formentera que resultó perjudicado en el procedimiento de selección ha reconocido ante la sala que un compañero le filtró que había dos aspirantes que no reunían los requisitos para trabajar y que habían sido seleccionados.

“Me presenté a bombero colaborador en 2013. Uno de los requisitos que se exigían era estar en posesión del carné C de camión o tener un plazo de cuatro meses para obtenerlo. A los 21 años ya lo puedes obtener. Yo quedé séptimo en ese procedimiento. Había convocadas cinco plazas. No sé quién firmaba las bases. El presidente del Consell en esos momentos era Jaume Ferrer. En 2011 creo recordar que era Silvia Tur que estaba al frente de Medio Ambiente”, ha manifestado el testigo.

“Yo llamaba al área de Medio Ambiente. Uno de los bomberos que fue nombrado no reunía los requisitos. Un compañero suyo me lo contó, que no tenía carné clase C y que no se lo iba a sacar en cuatro meses. Si no los reunía, esto suponía la expulsión del cuerpo”, ha recalcado el perjudicado.

“Otro que fue nombrado tampoco reunía los requisitos. Era menor de 21 años, era imposible que tuviera el carné C. Yo, en seguida, denuncié. La respuesta siempre fue negativa. Me decían que todo estaba bien”, ha lamentado el testigo.

“Uno de los cinco aspirantes renunció. Otros no reunían los requisitos. El siguiente que tendrían que haber llamado era a mí. Mi pretensión era trabajar”, ha señalado el hombre en el juicio.

Presentó un recurso

“El Consell dijo que estaba todo bien, yo llamaba y me daban esa contestación. Puse un recurso de reposición el 26 de junio de 2013. Fue una época dura, han pasado muchos años, no recuerdo las fechas ni las contestaciones. Han pasado doce años. En la jurisdicción contenciosa-administrativa, el fallo fue a mi favor. El juez reconoció mi causa, me indemnizaron, me reconocieron una antigüedad en el Consell y me reconocieron mi plaza. Esto supuso la expulsión de los dos bomberos del cuerpo”, ha indicado el testigo.

“Todas las informaciones que yo tenía me las filtraba un compañero, un amigo que yo tenía ahí dentro. Luego se demostró que todo lo que me dijo era verdad. Pese a no reunir los requisitos, los seguían manteniendo en el puesto”, ha reconocido el perjudicado.

“Intuyo que había amistad, pero no lo puedo demostrar. Formentera es un pueblo pequeño, todos se conocen”, ha añadido el testigo, en referencia a la relación de los acusados con los bomberos beneficiados.

Por su parte, los dos aspirantes presuntamente beneficiados han rechazado tener algún tipo de relación con Jaume Ferrer ni con Silvia Tur, si bien han admitido que en un primer momento no disponían del carné C. Estos dos testigos también han negado haber inducido al entonces presidente del Consell de Formentera para que los contratara en detrimento de otras personas.

La fiscal ha mantenido su petición de condena de inhabilitación para Ferrer y la exconsellera Tur. Mientras, los abogados defensores han reclamado la libre absolución al destacar que no hay pruebas del delito de prevaricación, ya que no existe dolo. Al inicio del juicio, los letrados han planteado como cuestión previa la vulneración de derechos fundamentales porque, según su tesis, se han vulnerado los plazos al haberse acordado la prórroga de la instrucción un día después del plazo vencido. Por ello, han pedido la nulidad de todo lo actuado a partir del 14 de diciembre de 2017. El tribunal lo ha desestimado al considerar que no existe vulneración.

Finalmente, los acusados no han hecho uso del turno de la última palabra y el caso ha quedado visto para sentencia.