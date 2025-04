Estarellas transmite "tranquilidad" por la salida de profesionales de IB3 tras el nombramiento de Codony

La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, ha transmitido "tranquilidad" por la salida de profesionales, dimitidos o cesados, de IB3, tras el nombramiento de Josep Maria Codony como nuevo director general del ente público.

Estarellas se ha pronunciado de este modo, este martes, en respuesta a una pregunta del diputado del PSIB Ares Fernández, a quien ha recordado que "todo cambio implica cambios y, en este caso, ha cambiado el director general de IB3", considerando por tanto "de lo más normal" que "cuando uno llega a un sitio tiene que hacer su equipo, y en esto está el señor Codony". "Todo lo demás", ha precisado, en relación a las acusaciones de "censura" planteadas por parte de la izquierda, "está dentro del aspecto subjetivo". Además, ha continuado la consellera, las valoraciones de la gestión del nuevo director general de IB3 deberían de "hacerse a lo largo de la misma, no antes".

Estarellas ha reiterado asimismo que en IB3 "no hay censura", pese a la insistencia de la izquierda con que la hubo, "ya que los episodios de la miniserie Norats se emitieron", y ha agradecido el trabajo de los profesionales de la radiotelevisión pública.

Finalmente, ha aprovechado para recordar un "hecho lamentable" como fue que "durante la DANA de la Comunidad Valenciana el Congreso cancelara toda la actividad parlamentaria, a excepción de la votación para convalidar el decreto para renovar la cúpula de RTVE".

Josep Codony, director general de IB3, junto al diputado de Vox, Sergio Rodríguez / B. Ramon

Tras recordar este hecho, Estarellas ha pedido a los socialistas tener "cuidado con hacer valoraciones previas sobre según que tema", y ha asegurado que les agradecería que "después de casos como este" que ha recordado "fueran un poco más prudentes".

Por su parte, el diputado socialista Ares Fernández ha considerado que lo ocurrido en IB3, después de la llegada de Codony al ente público, "es debido a que los profesionales sabían lo que se les venía con este nuevo director general".

Además, Fernández ha recordado que "aunque es el Parlament quien controla a IB3, quien propone y avala políticamente al nuevo director general de la radiotelevisión pública es el Govern del PP", al que ha considerado "responsable de la deriva ideológica" del ente.

"Lo que ocurre no es casual, ustedes han elegido a un agente político para imponer una agenda política, y el caso más evidente es el de la miniserie Norats", ha apuntado el diputado socialista, lamentado que "no promuevan casi nada nuevo de producción propia y censuren lo que no les gusta". "Lo que ocurre es que afortunadamente cuando ustedes quieren censurar la ciudadanía responde, batiéndose récords con la emisión de los dos últimos episodios de Norats".

Sobre Riscbal

Por otro lado, la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas ha respondido a una pregunta del diputado de Vox Sergio Rodríguez, sobre si cree que Riscbal se ha convertido en "un lugar donde colocar ex altos cargos o candidatos incómodos".

Estarellas ha explicado al respecto de esta cuestión que "en los últimos meses del Govern de Armengol corrieron mucho para dejar en marcha iniciativas, leyes y convenios de forma muy diversa, algunos de los cuales sorprende que no se pudieran poner en marcha con ocho años de gobierno", y que en opinión de Estarellas "han hipotecado", al actual Govern en forma de "herencia envenenada".

Así, ha criticado que el anterior Govern de Armengol "firmara día 25 de mayo de 2023, solo dos días antes de las elecciones, el encargo de la puesta en marcha del Observatorio de Riesgos Naturales y Emergencias de Baleares, un encargo de gestión al Govern, con un presupuesto de 1,7 millones de euros previsto hasta 2028".

"No sé qué interés oculto había", ha reconocido la consellera, lo que "da para pensar", ha apostillado, "es la noticia de que un conseller independentista de Armengol ficha por una empresa a la que su Govern destinó 1,7 millones".

Por su parte, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha criticado lo que ha creído "un chiringuito de puertas giratorias". Unas palabras que Estarellas ha querido matizar, pues "no llama la atención tanto el trabajo que hace el Riscbal", ya que "hace falta tener los mejores profesionales para detectar mediante una respuesta rápida fenómenos adversos cada vez más frecuentes", si no "un contrato de 1,7 de millones de euros firmado a dos día de unas elecciones".