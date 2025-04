El decano del Colegio de Ingenieros de Balears: "Si cierran las centrales nucleares, estos apagones serán lo habitual en España"

"Lo que ha pasado tiene que servir para poner otra vez sobre la mesa el debate sobre la independencia energética y reflexionar sobre el tema seriamente. Tiene que sobrar energía porque si no en cualquier momento volverá a pasar. Si cierran las centrales nucleares, estos apagones serán lo habitual en España", son palabras del, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Baleares (C.O.E.I.B), Mateu Oliver, el cual analizó el apagón nacional que sumió ayer a gran parte de España, Portugal y algunos puntos de Francia en la oscuridad y que afectó a servicios esenciales como transportes, telecomunicaciones y hospitales.

"Esto se lleva avisando desde hace tiempo, no podemos hacer políticas para eliminar las nucleares sin pensar en las alternativas, las nucleares son un gran fondo de armario", asegura Oliver. En la península ibérica quedan aún cinco centrales nucleares en activo, pero la intención del Gobierno es la de desnuclearizar el país y hace una semana aprobó el cierre y desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres. "Tenemos que pensar que es lo que queremos; si depender de otros o ser independientes energéticamente", explica Oliver, el cual reconoció que las nucleares "pueden ser peligrosas" pero que depender de otros países "también puede ser peligroso, porque estos siempre te pueden dejar colgado por cualquier tipo de conflicto internacional".

Al cierre de Almaraz le seguirán la planta de Ascó, en Tarragona, cuyo adiós está previsto para 2030 y 2032. Misma fecha que para el cierre de la planta de Cofrentes, en València, mientras que en 2035 cerrarán sus puertas las centrales de Vandellós, en Tarragona, y Trillo, en Guadalajara

Asimismo, el decano del C.O.E.I.B explica cuál pueden ser las causas del apagón: "Cuando sucede un Black Out puede ser por un problema de generación o de distribución. La generación es que hay demasiada poca potencia y se tiene que empezar a cortar la corriente. La distribución es que hay más potencia de la que se consume, lo cual puede ser un lío porque si tienes un problema no tienes por donde llevar la energía". Oliver cree que no ha sido un problema de generación "porque en el momento del corte había mucha energía fotovoltaica", y cree que ha sido un problema de distribución "o un ataque informático".

Independencia energética Balears

Por su parte, Balears mantuvo su suministro eléctrico intacto. La combinación de un sistema eléctrico insular sólido, autónomo e independiente evita cualquier incidencia en el archipiélago. "Nosotros somos un sistema aislado, por sí misma Mallorca tiene electricidad para abastecerse, además tenemos el refuerzo del cable a Sagunt", asegura Mateu Oliver. Sin embargo, el ingeniero asegura que el archipiélago no se tiene que confiar: "En temporada alta en pueblos de interior se corta la electricidad".

Mateu Oliver explica que, aunque sea polémico, será necesario poner más parques eólicos y solares en la isla: "Tenemos que ponernos serios, cada vez hay más demanda y con la electrificación de los coches esta subirá aún más. Tenemos que prever todo esto para poder abastecernos y ser independientes energéticamente, porque puede que el cable a Sagunt algún día falle y tiene que sobrar energía".

El sistema eléctrico balear opera de manera independiente al de la Península Ibérica. El sistema eléctrico de Baleares está dividido en dos subsistemas aislados: uno que conecta Mallorca y Menorca, y otro que une Ibiza y Formentera. Aunque un cable submarino de alta tensión de corriente continua (HVDC) de 237 km, conocido como COMETA, conecta la Península (desde Morvedre, en Sagunto, Valencia) con Mallorca (Santa Ponça), este enlace permite importar energía sin depender exclusivamente del sistema peninsular. Dicho cable, operativo desde 2012, tiene una capacidad de 400 MW y soporta profundidades de hasta 1.485 metros, con estaciones conversoras en ambos extremos para transformar corriente alterna en continua y viceversa.

Además, dentro del archipiélago, existen interconexiones submarinas como el cable de 132 kV de 41 km entre Ciutadella (Menorca) y Es Bessons (Mallorca), y otro de 132 kV entre Santa Ponsa (Mallorca) y Torrent (Ibiza), este último de 53 km y operativo desde 2016, que conecta las Pitiusas al sistema balear. Un cable de 69 kV de 22 km une Ibiza con Formentera desde 2007, con una capacidad de 50 MW.