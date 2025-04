El PP asegura que la ley de Memoria Democrática "nunca ha sido prioritaria" y allana el camino para su derogación

El portavoz del Partido Popular en el Parlament, Sebastià Sagreras, asegura que el mantenimiento de la ley de Memoria Democrática "nunca ha sido prioritario" para su partido y justifica la decisión de negociar con Vox la derogación de la norma para poder llegar a un acuerdo para aprobar los Presupuestos: "La coherencia es máxima".

Sagreras insiste en que "no ha habido en ningún momento cambios de opinión" por parte de los populares respecto a este tema, si bien el PP decidió aliarse con la izquierda hace tan solo unos meses para salvar 'in extremis' la Ley de Memoria Democrática impulsada en 2018, después de que Vox planteara una propuesta de derogación que fue tumbada. El portavoz del PP reconoce que este es uno de los puntos importantes en la negociación con Vox para sacar adelante los presupuestos aunque no quiere adelantar ni el estado de las conversaciones ni si existe un acuerdo avanzado entre ambas formaciones.

Por su parte la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, explica que en estos momentos "no hay nada cerrado" con el PP, pero mañana preguntará a la presidenta del Govern, Marga Prohens, si está dispuesta a derogar la ley de Memoria Democrática: "Vamos a ver qué me contesta. Está claro que es una de las cosas que hemos puesto sobre la mesa para llegar a un acuerdo porque lo llevábamos en el programa electoral desde el principio, y también en los puntos que firmamos para la investidura".

En este sentido, Cañadas se mantiene a la expectativa de los siguientes movimientos por parte del Partido Popular sobre este punto "que para nosotros es tan importante", aunque reconoce que ya han presentado una serie de propuestas a los populares: "Está en el aire cerrar conversaciones en persona, así que estamos esperando".