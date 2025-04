Posponen a mañana el juicio al expresidente del Consell de Formentera Jaume Ferrer por el presunto amaño en unas plazas de bombero

El juicio contra el que fuera presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, del partido Gent per Formentera, y la exconsellera insular de Medio Ambiente, Industria y Energía y también exdiputada del Parlament, Silvia Tur, por el presunto amaño en unas plazas de bombero se ha pospuesto para mañana martes en la Audiencia de Palma.

Ambos acusados han comparecido esta mañana ante el tribunal de la Sección Primera, que ha suspendido la vista oral y la ha aplazado a mañana a la espera de que el Consell insular remita el expediente del caso a través de un servicio de mensajería urgente.

Tanto Jaume Ferrer como Silvia Tur están acusados de un delito continuado de prevaricación administrativa cometida por funcionario público por parte de la fiscalía, que reclama sendas penas de doce años de inhabilitación para empleo o cargo público. Por su parte, sus abogados defensores solicitan la libre absolución.

Según el ministerio público, Ferrer y Tur, en el ejercicio de sus funciones y puestos de común acuerdo, decidieron arbitrariamente beneficiar a determinadas personas en un procedimiento de selección de bomberos colaboradores del Consell de Formentera. A tal fin, dictaron las resoluciones necesarias, realizaron las gestiones y omitieron los actos “a los que venían obligados con infracción de la normativa aplicable y sin justificación alguna”, subraya la acusación pública.

Los acusados, sin constituir la mesa de contratación para la determinación de las bases que regirían la selección futura de bomberos colaboradores del Consell, publicaron en el BOIB de 30 de septiembre de 2011 el reglamento interno del servicio de extinción de incendio y salvamentos del Consell, por el que se regulaban los requisitos para cubrir las cinco plazas de bombero. En uno de los artículos, se exigía como requisito indispensable de acceso tener el permiso de conducir C o conseguirlo en un plazo máximo de cuatro meses, así como la toma de posesión y/o aceptación formal del cargo una vez realizado el llamamiento para el supuesto de aprobación del proceso selectivo. Si se incumplían estos requisitos, se expulsaba al aspirante y se llamaba al siguiente seleccionado de la lista, según la tesis del fiscal.

El 2 de noviembre de 2012 se dictó un decreto en el área de medio ambiente del Consell por el que se aprobaban las calificaciones provisionales de los siete participantes al proceso. Ambos encausados, “de común acuerdo, con absoluto desprecio por las bases establecidas y obviando por completo la normativa que imperaba el proceso selectivo”, decidieron nombrar a tres aspirantes para favorecerlos en la obtención del puesto de trabajo, en detrimento de otros participantes, según la fiscalía.

No podían ser bomberos

Además, estas tres personas estaban completamente imposibilitadas para acceder a esas plazas, ya que una de ellas contaba en esas fechas con 19 años y, por tanto, estaba incapacitada para poder obtener el permiso de conducción C, el cual exige tener la edad de 21 años.

Otro aspirante beneficiado no tenía el carné de conducir C y tampoco lo obtuvo en el plazo exigido y el tercer seleccionado en octubre de 2012 renunció expresamente al nombramiento, que se efectuaría cuatro meses después, en enero de 2013.

El reglamento establecía la obligación que para el caso de que alguno de los aspirantes no cumpliera los requisitos legalmente exigidos, se debería llamar al siguiente candidato de la lista. Por ello, un perjudicado, que quedó en el séptimo puesto y que no fue llamado para completar una de las cinco plazas ofertadas, reclamó ante los tribunales. Un juzgado contencioso- administrativo de Palma le dio la razón y declaró nulos los nombramientos de dos aspirantes que carecían de los requisitos legales. También reconoció al demandante la condición de bombero colaborador desde enero de 2013. El TSJB confirmó la resolución judicial.

La fiscalía sostiene que no ha quedado acreditado que participara en estos hechos la exvicepresidente primera y antigua consellera de Cultura, Educación y Patrimonio, Sonia Cardona, ni tampoco Isidor Torres, quien al tiempo de los hechos no formaba parte del Consell de Formentera. Por ello, no formula acusación contra ellos.