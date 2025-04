La odisea de dos mallorquines atrapados en Barcelona por el apagón: a oscuras por las vías del tren, taxis abusivos y vuelo cancelado

Un viaje exprés por trabajo a Barcelona que se presentaba tranquilo para los mallorquines Monserrat Barceló y su yerno Carlos Alba ha terminado por culpa del apagón en una “aventura” al final “algo molesta” porque ha terminado con la cancelación de su vuelo de regreso a Palma.

“Hemos llegado esta mañana para ver un camión con el fin de comprarlo. El responsable del taller ha venido a buscarnos al aeropuerto y hemos ido a ver el vehículo a Martorell, un pueblo que está a unos 40 kilómetros de la ciudad”, explica Monserrat. Hasta aquí todo iba como estaba previsto. “Hasta que comenté que quería coger el tren para regresar a Barcelona, me hacía ilusión”, confiesa este mallorquín, al frente durante muchos años de la empresa Limpiezas Barceló.

El apagón cogió desprevenidos a todos los pasajeros que se desplazaban esta mañana en las distintas redes de metro y de tren de la península. “En nuestro caso, el vagón se paró a unos 300 metros de la estación de Sans. Creíamos al principio que se debía a un atasco, pero al poco han avisado por megafonía que se trataba de una avería eléctrica y que tenían que apagar las luces”, cuenta. “Hemos estado a oscuras en el interior del tren en torno a 20 minutos. Han empezado los nervios, gente con claustrofobia agobiada y asustada. Entonces ha venido un trabajador de Renfe Rodalies y ha abierto las ventanas y la puerta manualmente”, explica.

En ese momento, los usuarios han podido salir del vagón y dirigirse a pie hasta la estación. “Hemos caminado a oscuras durante un cuarto de hora por las vías. La única luz que se veía era la de los móviles. No es fácil caminar por la vía, es una zona llena de piedras. Yo estoy acostumbrado porque me muevo habitualmente por mi huerto, pero mucha gente lo ha pasado mal”, asegura. En las imágenes que han proporcionado a este diario, es posible ver a familias con carritos de bebé a oscuras por los túneles ferroviarios.

Han sido estos dos mallorquines quienes han informado a los otros viajeros del tren del verdadero motivo del parón del convoy. “Nos ha llamado por teléfono el propietario del taller que hemos visitado esta mañana para saber cómo estábamos y nos ha comentado lo del apagón. Lo hemos comentado con los demás. Nadie tenía cobertura en el vagón excepto mi yerno Carlos”, subraya Monserrat.

A la salida de la estación de Sans, se les ha presentado otro problema: coger un taxi en una ciudad sumida en el caos. “Nos ha costado, cuando nos ha cogido un taxista nos ha preguntado si llevábamos efectivo. No estaban cargando a gente que solo llevaba tarjeta de crédito. Nos ha dicho que para ir al aeropuerto nos cobraba 50 euros, nos ha salido cara la broma”, protesta Monserrat indignado. “Tendría que haber cogido el número del taxi, pero con los nervios no lo he hecho”, confiesa.

Los mallorquines en el aeropuerto de Barcelona esperan su avión de regreso a Mallorca. / .

A la llegada al aeropuerto para coger el vuelo de las 18.35 de Vueling para regresar a la capital balear, se han encontrado con otro contratiempo: la cancelación del mismo. “Hemos tenido que hacer una cola con cientos de personas afectadas, un desastre. Al final hemos hablado con la agencia de viajes y nos ha sacado otro billete para esta misma noche a las 22.45 horas”, señala.