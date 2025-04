Miquel Balaguer, paciente que participa en el proyecto piloto Prisma: «Estaba cansado todo el día, me dormía al volante y no sabía qué me pasaba»

Miquel Balaguer pasó años despertándose más cansado de lo que se acostaba. Se quedaba dormido sin darse cuenta y tenía la tensión arterial descontrolada: «Me pasaba cuando trabajaba de comercial. Estaba cansado todo el día, tenía que parar el coche porque me dormía al volante. No sabía por qué, pensaba que simplemente no había descansado bien», recuerda.

Ahora, a sus 73 años y ya jubilado, es uno de los pacientes que participan en el proyecto piloto Prisma, puesto en marcha en diez centros de salud de Mallorca para detectar apneas obstructivas del sueño sin necesidad de acudir al hospital. Fue su enfermera del centro de salud del Coll d’en Rabassa quien le propuso entrar en el programa. «Me explicó que podía ser apnea y que había un aparato que me podía llevar a casa para hacerme la prueba», cuenta.

Desde principios de noviembre duerme con un pequeño dispositivo colocado bajo el colchón, conectado a una aplicación del móvil. «No molesta nada, solo hay que acordarse de activarlo antes de dormir», explica. El aparato registra su respiración, ronquidos y calidad del sueño. «Desde que empecé con este seguimiento, me noto mejor. Me despierto menos por la noche y duermo con más continuidad», cuenta. Aunque aún no tiene un diagnóstico definitivo, sí ha notado mejoría desde que empezó a controlar su tensión con menos medicación.

De momento, Miquel continúa con el seguimiento desde su centro de salud y confía en que pronto le confirmen el diagnóstico. «Lo bueno es que ahora todo es más fácil y rápido. Antes tenías que pasar por el hospital, ahora me lo controlan desde aquí mismo y tengo contacto directo», valora.