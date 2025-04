Por qué Mallorca, y el resto de Baleares, ha esquivado el apagón general

Mallorca y el resto del archipiélago —como Canarias, Melilla y Ceuta— ha logrado esquivar el caos del apagón masivo que afecta a la España peninsular, entre otros territorios. A pesar de que el doble enlace eléctrico con el continente, a través de Santa Ponça y Sagunto (Valencia), está fuera de servicio gracias a los criterios de operación de seguridad y la alternativa de suministro Baleares no se está viendo afectada por la interrupción general de suministro, explican desde el sector.

El sistema eléctrico canario, con seis sistemas eléctricos está conectado entre sí pero no con la península. En el caso de Baleares “hay un único sistema eléctrico conectado con la península con un doble enlace entre Santa Ponça y Sagunto. Ese enlace se ha desconectado intempestivamente, de manera no programada, a las 12:33 minutos, pero gracias a los criterios de operación del sistema, siempre en condiciones de seguridad, y con la alternativa de suministro, esa interrupción del enlace no ha afectado al mercado eléctrico en Baleares”, señalan las fuentes consultadas.

Así las cosas, las condiciones de operación eléctrica han discurrido “de manera segura y estable” en las islas, con normalidad en las comunicaciones y visibilidad en el sistema, de manera que la actividad diaria discurre con “normalidad” a pesar de que el enlace con la península sigue fuera de servicio, mientras en algunas de las comunidades autónomas del norte y del sur se va recuperando la tensión de forma paulatina y se estima que entre seis y diez horas se restablecerá el sistema de forma total.

"Plena garantía"

En Baleares se cuenta con “sistemas de generación y subestaciones, líneas y transformadores. Tenemos un sistema eléctrico que funciona con plena garantía gracias a como opera el sistema de Red Eléctrica con independencia de que estemos conectados o no”.

Por tanto, a pesar de la situación caótica en la península las condiciones del sistema en Baleares están “bajo parámetros de estabilidad y normalidad”, pero no se cuenta con la interconexión con la península que “siempre aporta robustez”.

Así pues, hasta que se recupere el enlace con la península, las islas seguirán con su autonomía eléctrica, sin que desde el entorno del sector eléctrico se plantee otro posible escenario por los tiempos de reposición del servicio que bajara la compañía pública y los protocolos de seguridad.

En el caso de los aeropuertos y los hospitales, entre otros servicios críticos, tienen sistemas de contingencia de generación para afrontar situaciones de esta magnitud vías alternativas de suministro.

Por otro lado, según información disponible en la web de Red Eléctrica, recogida por Efe, el sistema eléctrico balear está unificado, ya que todas las islas del archipiélago cuentan con enlaces que las mantiene conectadas entre sí y, a su vez, a la península a través del enlace submarino puesto en servicio en 2012. La operación se realiza desde el centro de control de las Islas Baleares, situado en Mallorca.

Los más veteranos recuerdan aquel Dijous Bou de 2008, “cuando no había enlace”, en que Mallorca se quedó sin luz

En virtud de los datos del último marzo, la demanda de electricidad en Baleares fue un 4,1 % mayor en comparativa interanual, una vez tenidos en cuenta los efectos de la laboralidad y las temperaturas. En términos brutos, la demanda mensual se estimó en 456.369 megavatios hora (MWh), un 5,8 % superior. En los tres primeros meses, la demanda ha ascendido a 1.337.947 MWh, un 3,7 % más.

En cuanto a la generación, el ciclo combinado, con un 68,2 % de la energía producida, fue la primera fuente en el mes. Mientras, la renovable generada en la comunidad balear representó un 13,7 % del total.

El enlace submarino entre la Península y Mallorca contribuyó a cubrir el 24,9 % de la demanda eléctrica balear.

Echando la vista atrás, los más veteranos recuerdan aquel Dijous Bou de 2008, “cuando no había enlace”, en que Mallorca, y Menorca, se quedó sin luz. Fueron unas horas de caos, sin semáforos en Palma y con conexiones de tren ininterrumpidas, mientras se celebraba la gran feria.