El apagón eléctrico deja al menos doce vuelos cancelados en Baleares y retrasos generalizados

El apagón eléctrico que ha paralizado este lunes la España peninsular y del que Baleares se ha librado ha provocado al menos la cancelación de una docena de vuelos en los aeropuertos de Mallorca y Menorca, todos ellos con destino o procedentes de Barcelona. Los retrasos son generalizados en las rutas entre diversos destinos españoles con los aeropuertos de las islas. Si bien la red aeroportuaria de Aena sigue operativa gracias a sus propios sistemas eléctricos de contingencia no puede esquivar el impacto en los vuelos, por ejemplo, por las dificultades de las tripulaciones para llegar a las terminales por el caos en el transporte. Por ello, la empresa semipública pide a los pasajeros que traten de confirmar con las aerolíneas sus planes de viajes. Por su parte, aerolíneas como Iberia, Air Europa o easyJet están flexibilizando sus políticas para cambiar de fechas los vuelos y así ayudar a los viajeros afectados.

Por otro lado, desde la Autoridad Portuaria de Baleares se ha comunicado que las rutas marítimas que cubren las navieras siguen funcionando con normalidad.

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha lanzado un mensaje en sus redes sociales: "En los aeropuertos españoles el trafico aéreo opera con normalidad, salvo en una reducción del 20 % motivada por precauciones de seguridad relacionadas con las telecomunicaciones. Los aeropuertos de Baleares y Canarias no se han visto afectados por los cortes de suministro y el resto funcionan con grupos electrógenos". Poco después Punte avisaba de que "ante nuevas caídas de nodos de comunicaciones y radar vamos a bajar capacidad en el tráfico aéreo al 30 % en algunos sectores".

Desde Enaire, el gestor de la navegación aérea, se ha informado de que la operativa de gestión del tráfico aéreo "desde los cinco centros de control de control se mantiene con apoyo de los grupos electrógenos previstos para este tipo de incidencias". "Se activan las regulaciones oportunas para garantizar la plena seguridad de las operaciones", añade.

Según la información de Aena, se han cancelado cinco vuelos que iban a llegar, entre ellos un Barcelona-Palma operado por Vueling, y uno que iba a salir de Son Sant Joan a lo largo de la tarde. En Menorca han sido tres de salida y tres de llegada los que se han anulado, mientras que Ibiza no registra incidencias, informa Europa Press.

En el aeropuerto de Palma suman alrededor de 20 los vuelos que está previsto que sufran retrasos a su llegada desde la península, 16 de ellos procedentes de Madrid, dos de Alicante y uno de Sevilla y Valencia, respectivamente. De salida son cinco los vuelos demorados en dirección la capital española.

En Ibiza y en Menorca, por el momento, no se han previsto retrasos en ninguno de los vuelos programados, ni de salida ni de llegada.

Fuentes de Aena han señalado que todas estas afectaciones, dado que tienen que ver con vuelos procedentes o con destino la península, se deben al apagón.

Según han explicado Aena a través de su cuenta de X, los aeropuertos españoles están operativos con los sistemas eléctricos de contingencia y por tanto "el impacto en los vuelos dependerá de las dificultades de pasajeros y tripulaciones para llegar".

Aún así, advierten a los usuarios que se están produciendo algunos retrasos en los vuelos programados para este lunes y animan a los usuarios a consultar con las diferentes aerolíneas ante los problemas que se están produciendo en los accesos y los medios de transporte terrestres.

Flexibilización para cambios de vuelos

Aerolíneas como Air Europa o Iberia han alertado a sus usuarios también a través de sus redes sociales de que los vuelos operarán siempre y cuando la capacidad de los aeropuertos lo permitan y aconsejan a los clientes acudir con antelación y con paciencia, haciendo caso siempre a las instrucciones dadas por las autoridades.

Ambas compañías han avisado de que habrá flexibilidad para cambios de fecha en los vuelos previstos para este lunes. "Rogamos a todos los pasajeros que estén atentos a nuestros avisos por si persisten los problemas y nos vemos obligados a modificar nuestra programación", inciden desde Iberia.

Iberia a través de las agencias de viajes, informa la patronal Aviba, comunica que debido al corte de suministro eléctrico ocurrido lanza la siguiente flexibilización para pasajeros de Iberia con billete emitido que quieran cambiar sus planes de viaje o que esta circunstancia les impida llegar a su vuelo en hora. Así se permiten cambios para volar entre hoy y el 11 de mayo y cambios de 300 kilometros en origen o detsaino. Los reembolsos serán vía bonos salvo si el vuelo se cancela.

"Esperemos que Ryanair también haya respetado a aquellos pasajero que no han podido imprimir sus tarjetas de embarque", dice Pedro Fiol

"Esperemos que Ryanair, una de las compañías que más operativa tiene en nuestro país, haya no solo dado flexibilidad de cambio sino que además haya condonado a aquellos pasajero que no han podido imprimir sus tarjetas de embarque", dice el presidente de Aviba, Pedro Fiol. El presidente de la patronal de las agencias de viajes conría en que de la misma forma procedan "otras compañías donde la exigencia de la tarjeta de embarque es obligatoria".

Fiol también apunta a que los viajeros que "tenían previsto regresar y que por algún motivo no han podido llegar al aeropuerto, que sepan que el derecho de asistencia es siempre de cumplimiento obligatorio. A lo que no tienen derecho es a una indemnización, puesto que el origen de la causa no es atribuible a las compañías aéreas".

También easyJet se ha pronunciado ante "los cortes de electricidad en Portugal y España" y su afectación para acceder a algunos aeropuertos y las operaciones de algunos de ellos, "como Lisboa, Madrid y Barcelona. Como resultado, al igual que todas las compañías aéreas, estamos experimentando algunas interrupciones en nuestro programa de vuelos, lo que significa que algunos vuelos de vuelta desde Lisboa y Madrid no han podido operar", explican desde la compañía. Ante la inestabilidad de esta jornada aconsejan que se consulten tanto las recomendaciones de viaje locales como la información de la propia aerolínea para obtener información sobre sus vuelos. "A los pasajeros que se encuentren en España o Portugal y no puedan viajar hoy al aeropuerto, les ofrecemos un cambio gratuito a un vuelo alternativo de easyJet en un plazo de 72 horas o un vale", se agrega.