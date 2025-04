Las principales calles comerciales de Baleares se quedan sin locales libres y con alquileres de récord

Abrir un nuevo negocio en las principales calles comerciales de las islas se está volviendo una misión casi imposible, incluso para las primeras marcas internacionales. La apertura de un establecimiento en el Passeig del Born, Jaume III o Sindicat de Palma no solo se enfrenta a unos precios inasumibles para la mayor parte de los comerciantes de las islas, sino que incluso las firmas con mayor capacidad económica se encuentran con un obstáculo insalvable: el que tiene un local en esos ejes no lo suelta y apenas hay oferta en el mercado. Con un aspecto a tener en cuenta, y es que no se trata de un fenómeno que se circunscriba al centro de la capital balear. En Eivissa, calles como Bartomeu de Rosselló, Vara de Rey e Ignasi Wallis registran las mismas situaciones de escasez.

El ultimo informe elaborado por la consultora CBRE pone de relieve esa falta de instalaciones en oferta para alquilar y abrir un nuevo negocio. La disponibilidad actual de locales en los principales ejes comerciales de Palma se limita a un 1,8% de los existentes, es decir, es prácticamente nula, según reconoce la directora en la isla de la citada consultora, Tonia Vera. Además, el recorte está siendo muy notable, ya que el escasísimo número de establecimientos en alquiler al cierre de 2024 supone una caída del 17% frente a la tasa de 2023.

Este dato se refleja en el fuerte recorte en la actividad transaccional, que disminuyó un 35% durante el pasado ejercicio, con solo 13 nuevas aperturas en las principales calles comerciales de Palma, entre las que se pueden incluir también la avenida Alexandre Rosselló, Unió o Sant Nicolau.

Tonia Vera, directora de CBRE en Mallorca / G. Bosch

Alquileres al alza

Como se ha indicado, el informe de CBRE hace hincapié en la escasez de locales comerciales en Balears, pero no deja de lado el tema de los precios, y subraya que los alquileres de los locales ‘prime’ situados en las mejores zonas se han elevado un 10% en el último año.

De este modo, en el Born se pueden llegar a pagar 160 euros mensuales por metro cuadrado en un local de menos de 100 metros, y 120 euros en los que se mueven entre los 301 y los 500 metros cuadrados, con Sant Miquel como el segundo eje con los importes más elevados, al alcanzar los 105 euros mensuales por metro cuadrado en los locales de menor tamaño.

El tercer puesto lo ocupa Jaume III, con 95 euros por metro cuadrado en las tiendas que no superan los 100 de superficie, seguido de los 75 euros de Unió, los 70 de Sant Nicolau y los 65 de Alexandre Rosselló.

El Passeig del Born es la calle con los locales más caros de la isla / G. Bosch

Tonia Vera señala que a la escasez de oferta se suma una elevada demanda por parte de marcas nacionales e internacionales que buscan expandirse por el sur de Europa y en destinos vacacionales, y que ven en Palma o en Eivissa no solo una oportunidad de negocio, sino también un ‘escaparate’ en el que van a ser visibles para los millones de turistas que visitan las islas cada año.

Eso explica que haya marcas que no solo busquen estar en algunas de esas calles, sino que además únicamente están interesadas en alquilar un local para su implantación en Palma en tramos muy concretos de esos ejes, o incluso en una acera determinada de los mismos, donde se registra la mayor afluencia de viandantes.

Daños colaterales

Pero la presidenta de la patronal de comercio Afedeco, Joana Manresa, y el presidente de su asociación de Jaume II, Pedro Mesquida, ven en esta situación aspectos que van más allá del reflejo del éxito turístico de las islas y de la revalorización que su sector inmobiliario, sea residencial o comercial, está teniendo.

Joana Manresa, presidenta de Afedeco / B. Ramón

Lo que ambos lamentan es que los empresarios de las islas no están en disposición de pagar alquileres como los antes señalados, lo que está conllevando su expulsión hacia el extrarradio, además de acabar con aquellos factores que hacen que la oferta balear tenga un carácter propio, con unos ejes comerciales llenos de multinacionales y franquicias que los hacen idénticos a los de Madrid, Barcelona, Berlín o Londres.

Según la presidenta de Afedeco, el comercio mallorquín se encuentra en estos momentos frente a dos grandes retos. Uno es el citado encarecimiento de los alquileres, y otro es el de la falta de relevo generacional.

Jaume III se sitúa entre las zonas con las valoraciones más elevadas / G. Bosch

Informe de Afedeco

Un informe de Afedeco afirma que «los alquileres de locales comerciales en Balears han experimentado un notable incremento en los últimos años, alcanzando niveles históricos. Desde 2001 los precios se han duplicado en las islas, y en zonas como Palma, Eivissa o Formentera incluso se han triplicado».

Se señala que el alquiler comercial medio en Balears es de 1.795 euros al mes, que en Palma llega a los 2.400, y que puede alcanzar los 3.400 en calles como Sant Miquel.