El valor de las naves industriales de Mallorca alcanza máximos históricos

No hay ni un solo sector inmobiliario de Mallorca que no registre en estos momentos tensiones debido al encarecimiento de los alquileres y a la escasez de producto disponible, y el industrial no es una excepción, según se subraya en el informe elaborado por la consultora CBRE, desde la que se advierte que hay proyectos de grandes empresas, como cadenas de alimentación, que en estos momentos están paralizados por la falta de instalaciones adecuadas.

Desde CBRE se subraya que «la escasez de naves industriales que cumplan con los requisitos de la demanda está tensionando el mercado del alquiler. Como consecuencia de la limitada oferta de producto industrial, la renta de estos inmuebles ha continuado en ascenso, alcanzando niveles récord en naves logísticas de nueva construcción con los mejores acabados y ubicaciones estratégicas», hasta el punto de superar ya los 10 euros mensuales por metro cuadrado, cuando en 2019 se movía en torno a los ocho euros al mes.

Oferta limitada frente a demanda constante

Según se subraya desde esta consultora, «el mercado industrial de Balears se caracteriza por una oferta limitada ante una demanda constante. La contratación del sector logístico se mantiene en cifras muy inferiores a las de otros mercados nacionales. Este fenómeno se debe principalmente a la significativa falta de stock, que pone de manifiesto el desequilibrio entre la oferta y la demanda».

Tonia Vera, directora de CBRE en Mallorca / G. Bosch

Hay un dato que se apunta, y es que se esperan nuevos desarrollos de suelo industrial en zonas próximas a Palma. Esta previsión se produce en un momento de fuerte polémica entre organizaciones empresariales, al reclamar unas que se impulse la construcción de un nuevo polígono logístico para mercancías en las proximidades del puerto palmesano, respaldada por la federación balear de transportistas, la patronal PIMEM y los sindicatos UGT y CCOO, entre otras entidades, pero que cuenta con una oposición radical de la asociación de distribuidores de alimentos, de la federación de comercio Afedeco y de la de industriales de Mallorca (ASIMA). Esta cuestión será una de las que se analizarán en las mesas del Govern para impulsar la sostenibilidad.

Oferta obsoleta

En relación a las necesidades de Mallorca, en el informe de CBRE se recuerda que el 65% de la superficie del suelo industrial existente en Palma se encuentra situada en el polígono de Son Castelló «a pesar de contar con un stock principalmente obsoleto y que no cumple con los requerimientos de la demanda actual». A ello se añade la «vocación comercial» de las nuevas promociones de naves en este polígono o en el de Can Valero.

Este aspecto es señalado como clave por la directora de CBRE en la isla, Tonia Vera, que subraya que los elevados precios pero especialmente la falta de instalaciones adecuadas está frenando proyectos que tienen en cartera cadenas de alimentación y proveedoras de material para empresas turísticas, por citar algunos ejemplos.