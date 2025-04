¿Qué nota ponen los alumnos de la UIB a sus profesores? Una encuesta interna muestra la valoración de cada título

Hace dos semanas se publicó un 'ranking' sobre las universidades mejor y peor valoradas de España por los propios estudiantes y la Universitat figuraba en el grupo de las peores. El titular demoledor (y la polémica, y las dudas sobre cómo se había realizado la encuesta) estaban servidos.

Esta clasificación fue impulsada por Lab4future, una agencia de marketing educativo que ofrece servicios de orientación académica, y por Wuolah, un negocio de internet de intercambio de apuntes.

El resultado del ranking, como señala Jaume Sureda, profesor emérito de la UIB, es cuestionable teniendo en cuenta lo que se sabe de cómo se ha realizado (falta información precisa del proceso y herramientas utilizadas y la muestra es muy pequeña).

Sureda, en un artículo recientemente publicado en este diario, llama la atención también sobre qué aspectos concretos de la UIB han sido mal valorados: el acceso y el transporte, las aulas, las actividades extraescolares, la orientación y la estructura de los exámenes.

Hay otros 'rankings' externos que, por su origen y metodología, ofrecen mayor fiabilidad, si bien es cierto que en estas clasificaciones las opiniones de los estudiantes no siempre son escuchadas o tenidas en cuenta, aspecto que sí se ha empezado a atender en las universidades desde la implantación del Plan Bolonia, que entre otras cosas trajo consigo una ingente cantidad de informes, evaluaciones y planes de mejora.

La UIB realiza cada semestre encuestas para que los alumnos expresen su grado de satisfacción con la docencia. Y a tenor de los resultados los profesores de la Universitat no necesitan escudarse en el manido ‘es que me tienen manía’ sino todo lo contrario: sus alumnos son generosos evaluando y la docencia de la UIB se queda con una nota promedio de 8. Los estudiantes no solo no suspenden la docencia de ningún título, es que ningún índice de satisfacción queda por debajo del 7.

Así se desprende del Informe de Evaluación de la Tarea Docente en los grados oficiales del curso pasado, que ofrece los resultados de las dos rondas de encuestas que pasan a los estudiantes cada semestre.

Para asegurarse una muestra representativa, la UIB requiere que conteste al menos un 15% de los estudiantes de cada estudio para tener en cuenta los resultados. En el primer semestre participó un 32% del alumnado y un 28% en el segundo.

Los estudios más y menos valorados

Los primeros seis meses los docentes mejor valorados fueron los de Bellas Artes (que oferta el centro adscrito ADEMA), con un índice de satisfacción de 9,3 sobre 10. Después, con un índice entre el 8 y el 9, quedaron (por este orden, con décimas de diferencia) Fisioterapia, Geografía, Lengua y Literatura Catalana, el doble grado de Matemáticas e Ingeniería Informática, Enfermería, Bioquímica, Derecho, Medicina, Historia, Ingeniería Telemática, Biología, Educación Infantil e Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. En la parte baja de la tabla, las titulaciones que recibieron las puntuaciones más bajas fueron Estudios Ingleses; Física; y Lengua y Literatura Española (ninguna por debajo del 7).

En el segundo semestre, la docencia en general fue mejor valorada que en el primero: la puntuación media aumenta del 7,9 al 8,2. En la segunda mitad del curso, la docencia en Medicina destacó con un 9,2, seguida por Odontología (ADEMA), con un 8,7. Los títulos que obtuvieron más de un 8 variaron un poco respecto al primer semestre: ya no llegaron a esta nota Bellas Artes, Educación Infantil e Ingeniería Agrícola y del Medio Rural; y se incorporaron Psicología, Ingeniería Informática, Filosofía, Matemáticas, Física, Lengua y Literatura Españolas, Química, Nutrición Humana y Dietética (ADEMA), y el Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Telemática. La segunda mitad del curso el doble grado de ADE y Turismo obtuvo la nota más baja, con un 7,3.

Hoy día la evaluación de la docencia en la UIB se fundamenta básicamente en la opinión del alumnado, que valora cómo el profesorado organiza, imparte y mejora sus clases. Sin embargo, la Universitat planea cambiar este modelo e implantar uno más amplio inspirado en el programa DOCENTIA de la ANECA.