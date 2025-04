Una mallorquina en el funeral del Pontífice: “Cuando han bajado el féretro del Papa se ha hecho el silencio”

“Al acabar el funeral en el Vaticano, han sonado las campanas en la basílica de Santa María la Mayor anunciando que se acercaba el coche con el cuerpo del Papa. Ha sido un momento de tensión máxima. Cuando ha pasado el vehículo, la gente aplaudía. Había muchas monjas allí. Luego, han bajado el féretro del Papa y se ha hecho el silencio. Lo han llevado a hombros al interior de la basílica. Había mucho silencio y se oían cánticos de fondo que procedían de los altavoces”. La mallorquina Paula Barceló Adrover, estudiante de Medicina, ha sido testigo hoy del funeral del Pontífice. El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha asistido a la despedida del Papa.

Momento en el que el féretro con el Papa entra en la basílica de Santa María la Mayor. / D.M.

Barceló, vecina de Can Pastilla y que se encuentra en Roma desde septiembre con el programa Erasmus, ha destacado el impresionante despliegue de seguridad en la ciudad con helicópteros, bomberos, policías, militares y sanitarios. “Ayer ya había muchísimos helicópteros por toda la ciudad. Nos llegó un mensaje a las once de la mañana del viernes que comunicaba que a las cinco de la tarde cerraban la plaza de San Pedro del Vaticano. Habían instalado al menos dos pantallas en la plaza. Conozco a gente que esta mañana se ha levantado a las cinco de la madrugada para poder entrar en el Vaticano. Yo vivo cerca de Santa María la Mayor, a diez minutos caminando. Por eso, a las diez y media de la mañana ha ido hacia allí”, detalla.

Gran control policial

“Había mucho control policial con detectores de metales, me han registrado el bolso. El despliegue era muy fuerte. En Santa María la Mayor había dos pantallas que retransmitían el funeral en directo. Sobre la una menos cuarto del mediodía ha llegado el coche fúnebre con el cuerpo del Papa. Lo he podido ver muy bien. La gente aplaudía cuando ha pasado el vehículo. Luego, se ha hecho el silencio”, ha subrayado la estudiante mallorquina.

“Cuando han entrado el féretro a la basílica, han cerrado la puerta. Ha sido impresionante”, reconoce la joven de Can Pastilla.

“Lo que más me ha llamado la atención han sido las medidas de seguridad, había policías con espadas. Y los helicópteros desde las siete de la mañana no dejaban de sobrevolar Roma. Me han despertado por el ruido. Han estado toda la mañana sobrevolando la ciudad”, recuerda la estudiante de quinto de Medicina.