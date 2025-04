Locutorios de Palma y Manacor concentran el grueso del mercado negro de las citas de Extranjería en Mallorca

La compraventa de citas de la Oficina de Extranjería de Palma lleva años en funcionamiento. Entre la comunidad extranjera e inmigrante de la isla, concentrada en su mayoría en barrios del levante palmesano como Pere Garau, es común compartir precios y lugares en los que adquirir una de estas citas. La frustración de no poder conseguirlas a través de los canales oficiales conduce a la mayoría a este mercado negro, situado por testimonios entre Palma y Manacor.

La capital de la isla y la capital del Llevant concentran la mayoría de espacios en los que pueden comprarse las citas. Es en inocentes locutorios donde por 50 euros -como mínimo- uno consigue día y hora para, por ejemplo, hacer el trámite de huellas.

"Yo soy regateadora, por lo que siempre que uno me pide más y no baja voy al siguiente. Habré contado cinco o seis, entre Palma y Manacor", señala una mujer que, bajo petición de anonimato, lleva más de 400 euros gastados en citas para tramitar la documentación de su bebé de dos meses. Las ubicaciones exactas de estos locutorios, indica, son compartidas entre los integrantes de la comunidad.

También existen particulares que las venden, como el individuo con el que contactó este diario hace unos meses, e incluso en farolas de Pere Garau o Son Gotleu cuelgan carteles con números de teléfono ofreciendo estos servicios.

Una farola en el barrio de Foners de Palma con un anuncio de venta de citas. / DM

El proceso es simple: ir a uno de estos locutorios, indicar el trámite que se busca y, si se está de acuerdo con el precio, pagar. Al cabo de uno o dos días el comprador recibe una captura -como la insertada en esta noticia- con los datos de su cita.

Hasan, partícipe en la compra de varias citas, ofrece otro testimonio con la misma versión: "Parecen como mafias. Les das los datos les dices qué quieres y te lo consiguen. Siempre. Es injusto, no debería de pasar, pero es la única forma que tenemos de conseguirlas".

Competencia

Ambos señalan que, en los últimos meses, han notado una creciente competencia entre los vendedores de Palma y Manacor. "Vienen y te dicen que uno tiene un precio y el otro luego lo baja", explica la mujer.

Ella, al igual que Hasan, no entiende cómo las autoridades no dan con los responsables de este fraude a la administración: "Cuando me han enviado las capturas de las citas, en todas estaba puesto el mismo correo. ¡El del locutorio!. No entiendo como no los pillan".