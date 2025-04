Junior Correa, residente de Es Refugi: "No quiero volver a vivir en la calle"

"No sabemos qué pasará con nosotros, nuestra información viene por parte de los trabajadores del centro. No tengo familia en Mallorca y vivir en la calle es una experiencia difícil que no quiero volver a repetir", son palabras de Junior Correa, uno de los 18 residentes que aún siguen en el centro de Ca l'Ardiaca de Palma de la asociación altruista Es Refugi días antes de su inminente cierre. Aunque el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha asegurado que reubicará a todos los residentes en el centro para que no se queden en la calle, la sensación general de los sintechos es de incertidumbre.

"Ni yo ni mis compañeros sabemos qué hacer", asegura Correa. El hombre tiene 28 años de edad y vino a Mallorca buscando un futuro mejor. Llegó a la isla hace un año y se quedó en la calle debido a una lesión: "Me fracture la mano y me quede sin opciones para poder pagar un alquiler".

Correa lleva 9 meses en Es Refugi, buscando un futuro mejor: "Es una situación muy complicada, nunca piensas que tendrás estas complicaciones", Correa asegura que su estancia en Es Refugi "le ha ayudado mucho" y en ese tiempo ha estudiado "un curso de jardinería, inglés y catalán, que es importante para integrarme en la sociedad y que me abrirá muchas puertas".

Es Refugi nació el 10 de febrero de 1993 con el objetivo de ofrecer atención asistencial, así como un hogar a las personas sin techo de Mallorca. La decisión para cerrar Ca l'Ardiaca, según el equipo técnico del centro, se produce tras más de dos años de negociaciones fallidas con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) para la compraventa de las instalaciones de Ca l’Ardiaca, Primera Acollida y Es Refugi.