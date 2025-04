Una imputada del caso Relámpago fugada hace 18 años reaparece para interesarse por la causa

Sonia Regina Da Costa, una ciudadana brasileña imputada en el caso Relámpago que llevaba fugada de la Justicia hace 18 años, ha reaparecido para interesarse por las causas judiciales que tiene pendientes en España y conocer cuál es su situación procesal.

Da Costa fue detenida en abril de 2007 en Palma cuando estalló la operación Relámpago, un gran golpe policial contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. Tras pasar dos días en los calabozos policiales, fue puesta a disposición judicial y quedó en libertad con cargos con la prohibición de abandonar España. El juez de Palma no le impuso ninguna fianza, pero sí le retiró el pasaporte.

Dos meses después, a finales de junio, la mujer brasileña fue arrestada de nuevo por la Guardia Civil en una carretera comarcal de Torrevieja, en Alicante, cuando circulaba en un automóvil junto a su marido, un ciudadano alemán. Sobre la pareja pesaba una orden de busca y captura internacional cursada por las autoridades austriacas por una presunta estafa millonaria en Internet en la que habrían engañado a empresarios de Alemania, Eslovaquia y Austria. Ambos fueron detenidos y trasladados a Madrid, donde quedaron a disposición de la Audiencia Nacional.

Su pista se perdió ese año 2007. Da Costa huyó al extranjero y no se supo nada más de ella. Dos años más tarde, en 2009 una comisión rogatoria italiana compuesta por un magistrado y un agente de los Carabinieri se desplazó a Palma para investigar a la brasileña por una serie de movimientos irregulares de fondos y otras operaciones económicas entre Italia, España y Dubai. No encontraron a la sospechosa y no pudieron interrogarla.

Contacta con sus abogados

Recientemente, 18 años después de su detención en el caso Relámpago, Sonia Regina Da Costa ha reaparecido para preguntar sobre los procedimientos judiciales que tiene en España.

La ciudadana brasileña ha designado al despacho Soriano i Piqueras, con oficinas en Madrid, Valencia y Palma, para que asuma su defensa legal en territorio español. Los abogados defensores Antonio Lechuga y Víctor Soriano han pedido copia de las actuaciones en varios juzgados de Palma y están recabando si las órdenes de búsqueda y captura contra ella aún están vigentes. Además, tratan de averiguar si constan embargos contra la mujer.

Los letrados ya han presentado escritos solicitando copia de todo lo actuado en los juzgados de instrucción número 3, 4, 5 y 7 de Palma, que deberán recuperar los autos originales que se conservan en papel en el archivo judicial. Además, los abogados tratan de conocer si Da Costa tiene requisitorias y embargos pendientes. Según fuentes jurídicas, también existen procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional.

En Mallorca, Da Costa estaba acusada de constituir centenares de sociedades españolas que luego vendía a terceros por unos dos mil euros a través de una página en Internet. Para crear las empresas, la encausada usaba otras sociedades matrices domiciliadas en Panamá, Easy Office S.L. y General Holding, a su vez participadas por Tsunamis S.A. La Agencia Tributaria, la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional postulaban que se trataba de un entramado ideado para mover ingentes cantidades de dinero negro y defraudar al fisco.