"Me he gastado 400 euros para que mi bebé todavía no tenga ni el NIE": continúa en Mallorca la compraventa ilegal de citas para la Oficina de Extranjería

Más de 400 euros gastados en comprar citas de la Oficina de Extranjería de Palma para: entregar los papeles, hacer las huellas y recoger el NIE (Número de Identidad de Extranjero) de un bebé de dos meses que, con todo, todavía no tiene un documento de identificación oficial. Este es el balance -provisional- de una mujer de origen marroquí, madre de varios hijos y residente en la isla que, como muchas otras, acabó en el mercado negro de la compra-venta de citas ante la imposibilidad de hacerse con una de forma legal, a través de la página web del Ministerio de Política Territorial.

La mujer, que decide ofrecer su testimonio bajo anonimato, explica que pese a los cientos de euros invertidos en tramitar la documentación de su hijo, sigue sin tenerla. El bebé, aunque haya nacido en España, hereda la nacionalidad de sus padres, motivo por el cual no pueden expedir sus papeles en la Policía Nacional y deben hacerlo en la Oficina de Extranjería. Sacar una cita para esta última solo puede hacerse vía online, algo que según el testimonio resulta imposible. Tal y como expuso este diario hace unos meses, contactando con uno de los vendedores de citas, en Mallorca -y prácticamente en toda España-, existen individuos encargados de bloquear citas en páginas oficiales del Estado usando bots para después ponerlas a la venta de forma ilícita. Este mercadeo, que es vox populi en barrios de Palma como Pere Garau o Son Gotleu, no es más que un fraude cometido sobre un servicio público y, sobre todo, gratuito.

En un perfecto mallorquín, la madre cuenta: “Por internet era imposible. Entre nuestra comunidad, en la que nos conocemos todos, el tema de comprar citas es algo ya común. Yo compré primero la cita para entregar los papeles, que fue bien, pero en la segunda me equivoqué porque pensaba que podríamos ir a hacerle las huellas, y no fue así. Perdí el dinero”.

En aquel momento, desesperada al no poder conseguir otra cita y ver como su oportunidad de avanzar en la tramitación de los papeles de su hijo se desvanecía, explicó su situación a uno de los funcionarios de la Oficina. Le contó que se había gastado 50 euros para coger hora y que era imposible conseguir una por la página web, a lo que este le respondió: “¡Pues barato te ha salido! He visto gente que ha pagado 200 euros”. La mujer no daba crédito tras la réplica.

Foto del documento que reciben los compradores, cons sus datos y el día y la hora d ela cita. / DM

A raíz de aquella breve conversación se llevó un recorte de papel en el que le habían indicado la web a través de la cual podría sacar una. “Pruebe entre las 8 y las 9 de la mañana”, le indicaron. Ella, cansada de gastar dinero en algo que chocaba directamente con su ética y moral, decidió darle otra oportunidad a la administración: “Mi madre y yo estuvimos varios días intentando conseguir una, pero no hubo manera. Es una pena y una vergüenza, desesperante”.

A día de hoy, tiene pendiente su renovación del NIE y sacar las huellas y expedir el NIE de su bebé de dos meses. Según sus cálculos, "podría costar el doble" de lo que ya ha pagado. La mujer decide terminar dando voz al testimonio de amigas y conocidos: "Más de uno y de dos han cogido cita en Ibiza y Menorca porque aquí no pueden sacarla. Han tenido que moverse de isla. Incluso una conocida acabó comprando una cita de la DGT para hacer un traslado del carnet de conducir de Marruecos a España".

Consecuencias directas

Hasan es otro testimonio decidido a contar su experiencia. Sin querer desvelar más que su nombre, asegura haber pagado por conseguir citas en Palma para familiares. "Vas, preguntas, y al cabo de unos días te la dan. Es muy fácil", señala el hombre, marroquí también residente en la isla.

Él tiene la nacionalidad española, pero algunos de sus allegados todavía no, por lo que actúa de intermediario en la compra de citas. No se enorgullece, pero tampoco encuentra otra opción: "Por la web no se puede. Da igual la hora. Le he sacado cita a varias personas para renovar el NIE y sé de gente que por 140 euros ha conseguido en la DGT".

Con su testimonio busca denunciar algunas de las dramáticas situaciones que atraviesan la mayoría de extranjeros en la isla a la hora de sacar o renovar su documentación: "La madre de un amigo se estaba muriendo, en Marruecos. Él tenía que renovar el NIE, y no consiguió cita ni para que le diesen uno provisional. No encontró, su madre murió y él ya no llegó a verla con vida".

Respuesta

Manacor, Toledo, Murcia, Albacete, Valencia; las detenciones por la venta ilegal de citas en oficinas de extranjería españolas se reproducen año tras año. Los botines oscilan entre los más de 40.000 euros encontrados en el domicilio del hacker de la capital del Llevant y los 7.000 incautados en Valencia.

Las actuaciones policiales no logran atajar una problemática que afecta directamente a servicios fundamentales del Estado. En Baleares, Delegación de Gobierno, consultados por este diario, señala que los trámites con los que se mercadea no son competencia directa del organismo. Sí que competen a la Policía Nacional, que ha explicado a Diario de Mallorca que el cuerpo se dedica a investigar los casos cuando hay indicios de compraventa ilegal, recordando además las detenciones producidas en los últimos años relacionadas con esta actividad.