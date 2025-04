Doctor Miguel Ángel Toledo: «En esta época de influencers, operar a un famoso te vuelve prestigioso»

El doctor Miguel Ángel Toledo adquirió fama nacional tras operar al torero José Tomás tras sufrir este una grave cogida en Aguascalientes, en México. Nacido en Córdoba, el expresidente de la Asociación Española de Microcirugía se encuentra estos días participando en la Mallorca Hand 2025 en el Palau de Congressos de Palma. Allí cirujanos, terapeutas y otros profesionales dedicados a la cirugía de la mano de todo el mundo intercambian conocimientos, debaten innovaciones y estrechan lazos profesionales y personales.

¿Dónde trabaja ahora mismo?

Trabajo tanto en Sevilla como en Algeciras, donde cordino el servicio de traumatología. Estoy especializado en el miembro superior de la mano y en la microcirugía.

¿Cuáles son las lesiones más comunes en la mano?

Las fracturas de muñeca, es de lo más prevalente. También son muy comunes los cortes en los tendones.

¿Hay más lesiones hoy en día?

Antes permitíamos deformidades que ahora son impensables. Actualmente, queremos que la mano quede perfecta y la gente mayor de 65 años tiene una vida mucho más activa que antaño. Hoy en día juegan hasta al golf y necesitan una función total en la mano.

El doctor Miguel Ángel Toledo en acción. / DM

¿Cómo han cambiado las técnicas en la cirugía de mano?

Ha cambiado el conocimiento anatómico y también los materiales. Antes hacíamos a ojo las operaciones contando con las radiografías y ahora tenemos a un ingeniero que usa un programa 3d para generar plantillas. Para corregir deformidades no hay color, antes todo era artesanal.

¿En qué consiste exactamente la microcirugía?

Es una técnica de apoyo a la cirugía que se suele usar en lesiones muy graves. En ella se usan unas gafas lupa que permiten hacer operaciones muy precisas. La cirugía se hace en suturas de vaso sanguíneas de pequeño calibre, milimétricas. Un error común es pensar que la microcirugía es poco invasiva y eso no es cierto, el tamaño no tiene nada que ver. En la microcirugía se puede abrir completamente una parte del cuerpo como si fuera un libro, pero luego se suturaran cosas muy pequeñitas.

¿Cómo se siente el operar a un torero famoso?

Toda esa situación fue pura suerte. El médico de José Tomás conocía a mi compañero de traumatología y yo estaba haciendo microcirugías de nervios, que era precisamente lo que él tenía. José Tomás consultó a más compañeros de profesión, pero acabo decidiéndose por mí porque tuvimos más feeling.

Debe dar cierto prestigio operar a alguien famoso...

Sinceramente, para mí es como si operara a cualquier otra persona. Piensa que hay mil pacientes que se tienen que tratar igual y eso no tiene por qué variar después de operar a alguien conocido. Es cierto que en esta época de influencers operar a un famoso te vuelve prestigioso, pero no te tienes que volver loco.

¿Ha operado a otros famosos?

Opere al campeón del mundo de salto de kitesurf por casualidad. No es porque él me buscara, sino que un día me lo encontré en la puerta del quirófano donde trabajaba. Además, tengo mucha confianza con el torero Alejandro Talavante, al cual acompaño en sus corridas como asesor médico para prevenir posibles lesiones. No voy siempre, pero hace dos años le acompañé en casi todas sus corridas. Pero Talavante hace casi 50 corridas anuales y no puedo seguirle el ritmo.