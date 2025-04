Amigos y compañeros de Pere Sampol: “Su aportación es fundamental para entender la historia contemporánea de Mallorca y de Balears”

Los dirigentes nacionalistas de la isla son unánimes. Todos ellos elogian la talla política y también humana del histórico líder del Partit Socialista de Mallorca (PSM) Pere Sampol, fallecido este viernes por la noche a los 73 años de edad.

Uno de sus antiguos compañeros de partido, el historiador y expolítico Mateu Morro, ensalza en primer lugar su calidad humana. “En estos momentos de dolor lo que tengo más presente es su talla humana, la amistad, él siempre estaba disponible para ayudar a cualquier compañero ante cualquier problema”, asegura Mateu Morro.

“Primero, el dolor es por la pérdida de un amigo. Quiero valorar mucho su enorme talla humana, su carácter, siempre tenía una palabra cercana; fue muy valiente, nunca huía de sus responsabilidades”, señala el histórico dirigente del PSM e historiador de Santa Maria.

“Su talla política es ampliamente reconocida no solo por parte de sus propias filas, sino por el conjunto de los grupos políticos y de nuestra sociedad”, destaca Morro. “Él llenó toda una época: en el ayuntamiento de Montuïri, en el Consell, el Govern, el Senado…”, añade, con admiración.

“Su aportación siempre ha sido muy destacada, una aportación fundamental para entender la historia contemporánea de Mallorca y de Balears”, concluye el expolítico nacionalista.

Sebastià Serra, historiador y fundador en 1976 del Partit Socialista de les Illes (PSI), que luego dio origen al Partit Socialista de Mallorca (PSM), subraya de Pere Sampol su “enorme vocación política, su persistencia, larga trayectoria, el gran trabajo realizado y también su vocación de país”. Otros compañeros lo corroboran sin dudar. “Pere fue un hombre de una gran vocación política, primero fue regidor en su Ayuntamiento. Destacaría de él su larga trayectoria ascendente, de abajo hacia arriba. Realizó una gran labor. Hay que valorar su persistencia”, apunta el exdirigente nacionalista.

Los inicios en el PSI

“Recuerdo cuando se apuntó al PSI que se fundó antes del PSM; él entró siendo muy joven al nacionalismo político moderno y contemporáneo. Los dos éramos muy jóvenes entonces, prácticamente tenemos la misma edad”, rememora con cierto tono nostálgico Serra. “Luego, coincidimos en muchos actos, reuniones, celebraciones”, detalla.

“Pere tenía también una gran vocación de país. Ha sido un hombre de búsqueda de nuevos caminos. Por ejemplo, cuando se planteaban las elecciones europeas, él buscaba alianzas y avanzar”, admite con rotundidad.

“Ha sido una enfermedad dura. En ocasiones, nos reuníamos con Pere, Damià Pons, Mateu Morro y yo y compartíamos ilusiones. Hemos compartido ilusiones hasta el final”, se sincera Sebastià Serra.

El actual líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, elogia también a Pere Sampol. “No coincidimos los dos en la militancia en activo; cuando yo cumplí 18 años en 2003, acababa el primer Pacto de Progreso. Fueron capaces de dar una esperanza en una tierra donde hasta entonces no había sido posible. Con ellos hubo una alternativa posible al caciquismo”, hace hincapié Apesteguia.

“La visión de Pere y su lucha tiene tres patas: la lucha por la lengua, la cultura y el autogobierno; la lucha por el territorio, el medio ambiente y la sostenibilidad; y por la justicia social y los derechos. Todo esto como un único cuerpo, es inseparable”, sintetiza el líder de Més.

“Otra de sus cualidades era la oratoria, él era un fantástico orador, cuando subía a un escenario o se ponía detrás de un atril se transformaba, era capaz de hacer el mejor de los discursos de una idea inicial”, recalca Apesteguia.

Su sentido del humor con fina ironía

“Tenía un sentido del humor con un punto irónico muy divertido. Y, sobre todo, era una persona muy generosa, siempre estaba disponible, entendía que a cada generación le tocaba hacer su papel, nunca te reprochaba nada si tu lo habías hecho de una manera determinada. Siempre era cercano, siempre te atendía, reconocía el trabajo que hacía cada uno”, remarca el líder de Més. Su partido planea rendir un homenaje más adelante a la figura de Pere Sampol. “Ahora es el momento de la familia y hay que estar a su lado”, reconoce.

A nivel municipal y personal, la actual alcaldesa de Montuïri, de donde era natural Pere Sampol, Paula Amengual, de Més per Mallorca, admite que se trata para ella de “una pérdida personal muy grande”. Según explica, “en la agrupación de Més per Montuïri lo echaremos mucho en falta; él decía las cosas con convencimiento, con firmeza; siempre hacía muchas aportaciones, él lo ponía todo en contexto, era un conocedor brutal de la política isleña y del funcionamiento de las instituciones”. Amengual recuerda los sabios consejos que siempre recibió de él. “Para mí, es el tío Pere, siempre me ha ayudado a nivel personal y político. Todo nos lo ha puesto muy fácil”, concluye emocionada la alcaldesa de Montuïri.