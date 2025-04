Los trabajadores de Es Refugi hablan tras anunciarse el ERE: "Nos habían prometido que no habría despidos"

"Teníamos la palabra del IMAS de que iban a subrogar nuestro equipo, que no habría despidos, y ahora hemos quedado en segundo plano", son las palabras de Cristina Martí, coordinadora de la asociación altruista Es Refugi, la cual hablo como portavoz de los 17 empleados del centro de Ca l'Ardiaca de Palma, la totalidad de su plantilla, que serán despedidos con motivo de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

"Estamos indignados, el IMAS se comprometió verbalmente a subrogar al personal que estuviera en activo en el momento en que adquirieran el centro. Sin embargo, con la presentación del ERE y la extinción de los contratos, esa posibilidad desaparece. Dijeron que contaban con nosotros y ahora nos echan", asegura Martí, la cual asegura que hay "10 trabajadores fijos y 7 fijos discontinuos" que tras el ERE dejaran de atender a los 18 residentes que aún siguen en el centro.

Asimismo, Martí duda de las promesas del IMAS para reubicar a los 18 residentes de Es Refugi: "Tienen una lista de espera muy larga, no tienen plazas. No sabemos donde los van a meter para que no queden en la calle".

Martí explica el perfil de estos residentes: "Son todos hombres, porque las instalaciones no están adaptadas para tener mujeres, de entre 18 a 67 años. Muchos no tienen papeles y están en una situación irregular buscando trabajo". La empleada lamenta que algunos de ellos "han tenido un proceso de inserción excelente y ahora pueden quedarse en la calle".

Es Refugi nació el 10 de febrero de 1993 con el objetivo de ofrecer atención asistencial, así como un hogar a las personas sin techo de Mallorca. La decisión para cerrar Ca l'Ardiaca, según el equipo técnico del centro, se produce tras más de dos años de negociaciones fallidas con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) para la compraventa de las instalaciones de Ca l’Ardiaca, Primera Acollida y Es Refugi.

El personal denuncia que el IMAS, única fuente actual de ingresos para esta entidad, está abonando un alquiler de "forma irregular" y acumula una deuda de cerca de 60.000 euros, lo que ha hecho inviable continuar pagando las nóminas.A día de hoy, la junta directiva de esta asociación ha comunicado que los contratos finalizarán el próximo 30 de abril.

Versión del IMAS

En relación con los trabajadores de Es Refugi, que se verán afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), el IMAS asegura que no hay una relación laboral entre la entidad y estos empleados.