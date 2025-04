Políticos y entidades de Balears se despiden de Pere Sampol: "Per ell, seguirem endavant"

Uno de los primeros en despedirse por redes sociales de Pere Sampol ha sido el portavoz de Més per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, que lo hacía con este mensaje: "Avui som un poc més orfes. Com a moviment, com a partit, com a país. El company, amic i referent Pere Sampol ens ha deixat. Avui tot es fa difícil, però precisament per ell i amb el seu mestratge seguirem endavant, sempre més enllà. Gràcies per tantíssim, Pere."

La presidenta de les Illes Balears, Marga Prohens, y el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, también han lamentado el fallecimiento del político. "Avui ens ha deixat Pere Sampol, una figura clau en la història política de Mallorca i de les Illes Balears. Una persona compromesa amb la seva terra i la seva gent. Vull expressar el meu condol a la seva família, amics i a totes les persones que varen compartir camí amb ell", ha mencionado en su cuenta de X.

"Rep amb pesar la notícia de la mort de Pere Sampol Mas, qui fou vicepresident del Govern de les Illes Balears i conseller d’Economia, Comerç i Indústria, a més de diputat al Parlament de les Illes Balears i senador autonòmic de les Illes Balears. Un servidor públic compromés amb la defensa de les Illes Balears. El meu condol a la seva família, amics i als seus companys de partit de Més per Mallorca. Descansi en pau.", detalla la presidenta.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, también ha tenido palabras de agradecimiento para el expolítico de Montuïri. "Avui és un dia trist per al nostre país. Pere Sampol ens deixa. Massa prest. En Pere va pertànyer a una generació de polítics valents que varen dur a les Illes cap al progrés i ens varen mostrar el camí cap a un país compromès amb la seva cultura, la seva terra i la seva gent. Però el més important, ens varen mostrar el valor de l’honestedat a la política. El meu condol més sentit a la seva familia i als companys del PSM i MES. Que la terra et sigui lleu, Pere".

Además, el único parlamentario del partido ecosoberanista de Mallorca en el Congreso de los Diputados, en la formación Sumar Més, Viçenç Vidal, también se ha hecho eco de la noticia.

Entidades como l'Obra Cultural Balear también han querido mostrar el afecto al político.

Además, su compañero de filas, Biel Barceló, también ha mostrado su lamento por redes sociales.