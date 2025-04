El Govern asegura que la Ley de Memoria "no es una línea roja" en la negociación con Vox para tener presupuestos

El Govern asegura que mantener la Ley de Memoria Democrática de Baleares "no es una línea roja" que van a marcar en las negociaciones con Vox para aprobar los presupuestos. Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, la derogación de la normativa es algo que "está encima de la mesa" pero no ha querido confirmar si finalmente se llevará a cabo.

"En relación a la Ley de Memoria, hay aspectos que pueden estar bien y otros que no compartimos en absoluto. Para nosotros no es una cuestión clave en el sentido de que sea una línea roja en la negociación", defiende Costa. El también vicepresidente del Govern recalca que la normativa fundamental es "la ley de fosas, la cual nunca ha estado en cuestión y se va a mantener".

"Encima de la mesa"

El portavoz del Ejecutivo reconoce que la derogación de la Ley de Memoria "está encima de la mesa" en las negociaciones con Vox para aprobar unos nuevos presupuestos. "Reitero que hay muchas variables encima de la mesa, no voy a desvelar en el marco de la negociación qué va a decidir el Govern", argumenta Costa, volviendo a hacer hincapié en que "lo importante es la ley de fosas".

El PP, dispuesto a derogarla

De esta forma, el PP se muestra dispuesto a derogar la Ley de Memoria para tener presupuestos con Vox. Los populares, que salvaron la normativa gracias a su abstención a finales del año pasado, ahora se desdicen y están abiertos a tumbarla en el caso de que esta sea una de las exigencias de los ultraderechistas para dar apoyo a las cuentas del Govern.

Según argumentó la portavoz del PP, Marga Durán, es una norma con la que su formación política "no está de acuerdo" ya que también existe la ley de fosas y una norma estatal al respecto de esta cuestión. "La Ley de Memoria no es la que nos gustaría, de hecho es una ley con la que no estamos de acuerdo. No teníamos ningún problema en un momento determinado en la derogación de la Ley de Memoria", destacó.

Exigencia de Vox

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ya adelantó que esta será una de las exigencias que pondrán encima de la mesa para dar apoyo a los presupuestos. "Es uno de nuestros objetivos, y lo plantearemos hasta que la deroguemos. Para que haya presupuestos se tienen que hacer muchas cosas, y una de ellas estaría bien que fuese esta", explicó Cañadas.

La portavoz de los ultraconservadores añadió que "en una negociación siempre se tiene que ceder", por lo que confían en que la derogación de la ley forme parte "de la carta a los Reyes Magos" que pedirán a Prohens.