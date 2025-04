Garantizan la atención a los usuarios de es Refugi pero señalan que "no hay una relación laboral entre el IMAS y los trabajadores"

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha asegurado que atenderá a las 18 personas usuarias de Es Refugi y ha anunciado que espera llegar a un acuerdo para la compraventa de toda la finca de Ca l'Ardiaca en las próximas semanas.

En declaraciones a los medios este viernes, el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha subrayado que se garantizará la atención a estas 18 personas tras el anuncio del cierre de esta instalación por parte de la asociación que lo gestiona. Así, los usuarios serán valorados por el IMAS y pasarán a formar parte de la red de atención de la institución insular.

Según ha explicado, en Ca l'Ardiaca hay cuatro edificios que atienden a un total de 188 personas. El IMAS gestiona tres inmuebles, aunque dos de ellos son propiedad de la asociación, mientras que Es Refugi y su gestión son de la entidad.

Tras el anuncio del cierre de Es Refugi, el instituto insular ha solicitado a la asociación ampliar el contrato de alquiler para poder gestionar el cuarto edificio y atender a los usuarios. "Es algo a lo que ha accedido la entidad y por tanto garantizamos que con esta ampliación los usuarios podrán continuar viviendo donde actualmente residen", ha afirmado.

Igualmente, el IMAS está negociando con la Asociación Es Refugi la compraventa de toda la finca. "En las próximas semanas esperamos tener una solución satisfactoria, que satisfaga a ambas partes tanto a Es Refugi como al IMAS, y que por tanto se pueda producir esta compraventa", ha dicho Sánchez, agregando que desde Es Refugi hay voluntad de vender.

Trabajadores afectados

En relación con los trabajadores de Es Refugi, que se verán afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), Sánchez ha señalado que no hay una relación laboral entre el IMAS y estos trabajadores, que según la asociación son 17.

"El IMAS no es que no pueda, es que no debe entrar", ha asegurado, agregando que entiende que se respetarán todos los derechos de los trabajadores.

Preguntado por la posibilidad de subrogar a los trabajadores, ha asegurado que no depende del IMAS y que se aplicará "estrictamente lo que marca la ley". "Estaremos a lo que digan los servicios jurídicos", ha agregado.

Por último, el conseller insular ha trasladado su agradecimiento a la asociación altruista Es Refugi por la labor que ha desempeñado durante más de tres décadas, "siendo un referente y un puntal en la atención al colectivo vulnerable".

europa press