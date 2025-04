Doctor Carlos Heras-Palou: «Un dolor crónico en la mano por una mala operación no te deja vivir»

«Cada día leo vuestro periódico». Mallorquín de nacimiento e inglés de adopción, Carlos Heras-Palou no solo es un acérrimo fan de Diario de Mallorca, sino que también es el presidente de la prestigiosa British Society for Surgery of the Hand (BSSH) tras más de 30 años trabajando en tierras británicas como especialista en la cirugía de la mano. Heras-Palou se encuentra estos días participando en la Mallorca Hand 2025 en el Palau de Congressos de Palma, donde junto a la Sociedad Española de Cirugía de la Mano (SECMA), cirujanos, terapeutas y otros profesionales dedicados a la cirugía de la mano de todo el mundo intercambian conocimientos, debaten innovaciones y estrechan lazos profesionales y personales.

Mallorquín y presidente de la BSSH ni más ni menos.

Llevó 30 años trabajando en Derby (Inglaterra) y con la asociación británica de cirugía de mano y un día me votaron como presidente. Para mí fue un gran honor.

¿Por qué se especializó en la cirugía de la mano?

Cuando estaba estudiando cirugía ortopédica y traumatología la cirugía de la mano me pareció la más difícil de todas, así que me forme todo lo posible para poder especializarme en ella, especialmente en la cirugía de muñeca.

¿Qué importancia tiene la mano en el ser humano?

Es el punto de interacción entre nosotros y el universo. Es una parte del cuerpo impresionante, no solo por el poder y el movimiento que tiene, sino por su sensibilidad que nos permite interactuar con los objetos sin tener que mirarlos. Si quiero saber como es una superficie es posible que no lo sepa mirándola, pero tocándola la comprenderé perfectamente.

¿Tan importante es?

La mano es lo que lideró la evolución humana. Cuando los homínidos se pusieron de pie, pudieron usar la mano para hacer más cosas y con eso desarrollaron su habilidad manual y estimularon su cerebro. La mano en general y la pinza del pulgar en particular es lo que nos diferencia a los humanos.

¿Cuáles son las lesiones de mano más comunes?

Lesiones en el túnel carpiano, comprensiones nerviosas... Y como cada vez hay más gente mayor en el mundo por el aumento de la esperanza de vida, hay más personas que tiene artrosis.

¿Por qué son tan complicadas las operaciones de mano?

Es un mecanismo muy intrincado y balanceado, cualquier perdida del balance o del movimiento tiene un impacto funcional que parece desproporcionado. Las lesiones de mano son muy delicadas y no perdonan nada, o te curas bien o tienes un problema.

¿Cuáles son los mayores problemas en las lesiones de mano?

Los problemas de rigidez y el dolor. Una mano rígida pierde bastante y puede hacer la vida mucho más difícil. Perder la sensibilidad puede causar problemas de dolor. El dolor crónico en la mano por una mala operación no te deja vivir.

¿Cómo han evolucionado las técnicas en la cirugía de mano?

Han evolucionado muchísimo. Los implantes han cambiado y esto abre la puerta a que creemos nuevos tratamientos con técnicas menos invasivas y con incisiones muy pequeñas, las cuales permiten una recuperación más rápida al haber menos rigidez y menos impacto para el paciente.

Habrá un momento donde las operaciones ya no nos dejen prácticamente ninguna cicatriz...

Casi no habrá cicatriz. La anestesia ha evolucionado también mucho y ahora hay un impacto menor. Las cirugías son más rápidas. Antiguamente, para una operación de escafoides te tirabas dos o tres días en el hospital, ahora vienes por la mañana y por la tarde ya te has ido.

Explíqueme en que consisten las técnicas regenerativas.

Entendemos mejor la biología y la recuperación de la mano, aunque las técnicas biológicas todavía están en fase de desarrollo. Sin embargo, puedo afirmar que la cirugía de mano evolucionará a gran velocidad con técnicas menos invasivas. Esta evolución ya es muy rápida y encima está acelerando. Los congresos como los de hoy (por ayer) son muy importantes para que los médicos estemos enterados de todo y beneficiemos a los pacientes con el conocimiento de estas técnicas tan avanzadas.

¿La superespecialización en la cirugía favorece al paciente?

Ha provocado que muchos cirujanos trabajen en grupo. Yo tengo la suerte de trabajar en un grupo grande con 20 cirujanos donde cada uno está especializado en una parte concreta. Esto favorece claramente al paciente, ya que entre los propios cirujanos nos retroalimentamos y es importante tener un diagnóstico exacto antes de dar el tratamiento.

Es posible que con la mejora de las técnicas ahora haya más lesiones...

Detectamos más casos, pero también es porque las expectativas de la gente son más altas. Antes la gente de más de 60 años si le dolía la mano se jubilaba. Ahora con 65 años muchos quieren trabajar en el huerto, hacer surf o llevar a los niños a Disneyland, y para eso no pueden sentir dolor en la mano.