El PP, dispuesto ahora a derogar la Ley de Memoria para tener presupuestos con Vox

El PP se muestra dispuesto ahora a derogar la Ley de Memoria Democrática de Baleares para tener presupuestos con Vox. Los populares, que salvaron la normativa gracias a su abstención a finales del año pasado, ahora se desdicen y están abiertos a negociar en el caso de que esta sea una de las exigencias de los ultraderechistas para dar apoyo a las cuentas del Govern.

"La Ley de Memoria no es la que nos gustaría, de hecho es una ley con la que no estamos de acuerdo. Nosotros lo que le damos importancia es a la Ley de Fosas que el Govern de Prohens cumple escrupulosamente. No teníamos ningún problema en un momento determinado en la derogación de la Ley de Memoria porque tenemos la ley de fosas y una ley estatal de memoria. Es verdad que después nos abstuvimos, y ya veremos más adelante qué sucede", expresa la portavoz de los populares, Marga Durán.

Negociaciones con Vox

Respecto a si el PP está negociando con Vox la derogación de dicha ley, Durán ha asegurado que es una información que desconoce. "No sé si está en las negociaciones o no. Somos muy discretos, pruduentes y no somos partidarios de hablar de futuribles", expresa la portavoz.

No obstante, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, sí ha adelantado que esta será una de las exigencias que pondrán encima de la mesa para dar apoyo a los presupuestos. "Es uno de nuestros objetivos, y lo plantearemos hasta que la deroguemos. Para que haya presupuestos se tienen que hacer muchas cosas, y una de ellas estaría bien que fuese esta", detalla Cañadas.

Asimismo, la portavoz de los ultraconservadores añade que "en una negociación siempre se tiene que ceder", por lo que confían en que la derogación de la ley forme parte "de la carta de los reyes magos" que pedirán a Prohens.

El PP salvó la Ley de Memoria

Cabe recordar que hace apenas cinco meses el PP, a través de su abstención, salvó la Ley de Memoria contra la que Vox había planteado una propuesta de derogación. La ruptura con Vox, que le obligó a prorrogar los presupuestos, condujo al ejecutivo de Marga Prohens (PP) de apoyar inicialmente la derogación a aliarse en la última votación con la izquierda.