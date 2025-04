Una mallorquina en la despedida en el Vaticano: "He hecho cinco horas de cola para ver el cuerpo del Papa"

Entre los cientos de miles de personas que han desfilado y rendido un último homenaje al difunto Papa, fallecido el lunes por un derrame cerebral y una posterior insuficiencia cardíaca, se encuentra una estudiante mallorquina a la que La reciente muerte del Pontífice le ha pillado realizando un Erasmus en Roma. Paula Barceló es natural de Can Pastilla, está cursando el quinto curso de medicina en Italia y ha hecho "cinco horas de cola para ver el cuerpo del Papa Francisco".

"A las ocho de la mañana ya estaba despierta, una hora después he llegado al Vaticano y he visto dos grandes colas, una para entrar en la Plaza San Pedro y otra para entrar en la Basílica", asegura Barceló. "Yo he conseguido entrar muy rápido en la Plaza, pero mis amigos han estado dos horas para poder entrar", explica.

La estudiante de medicina Paula Barceló junto a unos amigos / Paula Barceló

Después de trasladar el cadáver de la casa de Santa Marta -donde Francisco vivía y murió- a la basílica de San Pedro, y tras oficiarse una misa, se inició una procesión con unos 80 cardenales que concluyó con la entrada de Francisco por la puerta central de la basílica.

Barceló ha conseguido entrar en la basílica a las 12 de la mañana, pero hasta una hora después no ha podido ver el cuerpo del Papa "porque había mucha cola". "Hacía muchísima calor y había mucha gente mayor, muchos grupos de peregrinos que venían por el Jubileo y se han topado con la muerte del Papa", manifiesta la natural de la Playa de Palma, la cual explica que se espera a "un millón de personas" en el homenaje al Papa.

"La gente está haciendo hasta ocho horas de cola para ver durante tres o cuatro segundos al Papa, te dicen que no te pares porque si no hay mucha aglomeración", asegura Barceló. "Era algo que tenía que ver estando en Roma, no me lo podía perder", sentencia la mallorquina.