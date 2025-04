El Consell rebajará el número de plazas turísticas en el pleno aunque descarta eliminar las 412.000 que están activas

El Consell de Mallorca rebajará el techo de plazas turísticas permitidas en la isla mediante un acuerdo de Pleno después de la reciente aprobación del decreto turístico por parte del Govern. La nueva normativa permite simplificar el proceso y agilizar los plazos ya que no será necesario esperar a la modificación del Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT), según explica el conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez.

Pese a ello, el Consell no aclara cuál va a ser este techo de plazas que se establecerá para la isla porque "no quiero condicionar" a los tecnicos que están haciendo el estudio de carga: "No tenemos en la cabeza ni fecha ni numero de plazas, que vendrá determinado por el estudio de carga". Rodríguez apunta que el PIAT establecía 430.000 plazas turisticas, aunque en estos momentos las activas se sitúan en 412.000. Esta última cifra será el límite por abajo ya que se trata de personas que tienen un "derecho adquirido" al haber comprado la plaza.

Rodríguez Díaz muestra su satisfacción por la aprobación de este decreto ya que "cumple y atiende las principales reivindicaciones que desde el Consell de Mallorca se le habían realizado al Govern". Además, apunta que de esta forma, el nuevo techo de plazas turísticas, cuyo único requisito previo que se exige para poder ser llevado a Pleno es la elaboración de un estudio de carga, será realidad "lo antes posible" para cumplir con el anuncio realizado el año pasado por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, con el objetivo de "seguir adoptando medidas valientes para evitar poner en riesgo la convivencia entre residentes y turistas".

Volumen cero

El conseller de Turismo asegura que este decreto permitirá impulsar una política turística de crecimiento en volumen cero: "Siempre hemos defendido que no podemos seguir avanzando de forma desordenada como hasta ahora, es el momento de apostar por la contención, y esa es la razón por la que meses atrás apostamos por fijar un tope de plazas". Por este motivo, Rodríguez destaca nuevas medidas como la intensificación de la lucha contra la oferta ilegal o el endurecimiento de los requisitos para la renovación de las licencias existentes. "Podremos fijar el techo de plazas por primera vez, profundizar en la lucha contra la oferta ilegal y mantener apuesta por un desarrollo en valor y no en volumen, permitiendo modelar la demanda", asegura.

Asimismo, Rodríguez destaca también que este decreto está "perfectamente alineado" con una de las banderas del Consell de Mallorca como es la lucha contra la oferta ilegal en el sector turístico. En esta línea, no solo incrementa las sanciones contra el alquiler turístico ilegal, pasando de 40.000 a 80.000 euros las multas por esta actividad, sino que va más allá y prohíbe la creación de nuevas plazas en plurifamiliares.

Por último, el conseller de Turismo reivindica que con la nueva normativa se permitirá el intercambio de plazas entre particulares, una forma de incentivar la actividad sin que redunde en un crecimiento de plazas, "como ha defendido siempre el Consell de Mallorca".