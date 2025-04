El rastro de un cierto olor a oveja

La imagen de Francisco, el domingo, con el mínimo aliento para impartir la bendición Urbi et Orbe, era la de un anciano agotado y resistente. La fragilidad manifiesta, sin embargo, no obligada a presagiar un fallecimiento antes de 24 horas Un ictus se ha encargado de precipitarlo y antes del ceremonial funerario ya emerge el legado de un pontífice que ha querido y ha sabido hacer de la sencillez, el testimonio y la preferencia por las periferias su principal exhortación. Sin especial preferencia por los grandes discernimientos teológicos, difíciles de conectar con el mundo actual, el Papa argentino ha centrado su magisterio en la actitud y el compromiso personal antes que en la doctrina. Lo ha hecho con disgusto y desconcierto de la Curia romana y aceptación del pueblo llano. Basta mirar las primeras reacciones en redes sociales y actos improvisados tras el óbito.

Trasladarse en un Fiat 500 L versión Sport o hacer llamadas telefónicas sorpresa a quien sospecha que la necesita y aceptará con asombro, también puede ser una buena encíclica porque en ello va el mensaje sustancial equiparable a una Laudato Si, probablemente su texto más celebrado en tiempos de cambio climático y necesidad ecológica. Francisco ha sabido ponerse en sintonía con el mundo de este modo. Esto es lo que hoy se valora de él más allá del ámbito eclesiástico y del catolicismo. Al principio de su pontificado Francisco ya se esforzó en inculcar a los eclesiásticos la necesidad de incidir en la función de pastores hasta el extremo de «oler a oveja». Hoy queda un cierto rastro de esta función en su propia misión de pastor universal de la Iglesia.

Si hay que buscar una vinculación del Papa fallecido con Mallorca, que la hay, habrá que hacerlo en primer lugar por la vía de quienes han alcanzado o se han aproximado a la santidad. En 1983, cuando todavía era solo el jesuita Jorge Mario Bergoglio, visitó Monti-sion, el enclave que hoy parece hacer tambalear sus cimientos ignacianos, atraído por la figura de San Alonso Rodríguez pero, en este aspecto, Francisco es sobre todo el Papa que ha elevado a los altares al primer varón nacido en la isla distinguido con tal realce, aunque lo hizo en el otro extremo del mundo. El 23 de septiembre de 2015 canonizó en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción de Washington a Juníper Serra. Del franciscano de Petra destacó su capacidad de «testimoniar el Evangelio en estas tierras lejanas», vivir la «iglesia en salida», uno de los grandes lemas de su pontificado « y resaltó la defensa que hizo el misionero de «la dignidad de la comunidad nativa, protegiéndola de cuantos la habían abusado».

Pero Francisco también ha sido el Papa que no ha podido canonizar a Ramon Llull. Durante su pontificado ha habido diversos intentos de desbloquear la causa, pero la geopolítica actual no es compatible con la figura poliédrica del sabio mallorquín. En cambio, ha reconocido las virtudes heroicas, de Miguel Maura (1983) el sacerdote de Palma, hermano de político Antonio Maura.

Francisco ha apoyado una parte sustancial de su gobierno en el cardenal de Manacor Ladaria. / EFE

No todo es pasado entre Francisco y Mallorca. El Papa argentino elevó al cardenalato al también jesuita y manacorí Luis Francisco Ladaria. No solo eso, le encargó nada menos que la Congregación para la Doctrina de la Fe, algo así como el segundo ministerio más importante del Vaticano, el dicasterio encargado de la Doctrina de la Fe y también de los casos de pederastia coincidiendo con la época en que un sacerdote mallorquín, Pere Barceló, ha sido condenado por abusos y también el primer español expulsado del clero por esta causa. Ladaria, superados los 80 años, no podrá participar en el cónclave que elegirá al sucesor de Francisco, ni tampoco puede ser elegido.

La muerte del Papa llega, por otra parte, en el momento en que el obispo titular de la diócesis de Mallorca está en situación de prórroga, una interinidad que continuará hasta que el nuevo Pontífice adopte una decisión al respecto. Sebastià Taltavull, con 77 años, había obtenido ya el plácet vaticano para seguir al frente de la diócesis dos años más, que también están vencidos, después de la preceptiva renuncia a los 75. Taltavull ha sido un hombre esforzado en obtener la proximidad y el favor de este Papa. Estuvo junto a él cuando los Moretons de Manacor le visitaron el 18 de octubre de 2022 y también cuando lo hicieron los Blavets de Lluc el 8 de marzo de 2023 y, por supuesto, en la audiencia a los seminaristas de Mallorca del pasado mes de enero.

Algo habrá llegado a saber Francisco de los obispos de esta isla, tan singulares y controvertidos. No olvidemos que en 2016 también tuvo que resolver y firmar la destitución de Javier Salinas, después de haber sido llamado a consultas en el Vaticano por su polémico comportamiento personal.

Sin embargo, el amparo de la figura papal no es solo una apetencia episcopal. No hay político mallorquín que se precie que no lo haya buscado. Lo hizo José Ramon Bauzá con pretexto de la canonización de Ramon Llull. También Francina Armengol en su condición de presidenta del Congreso. La presidenta actual, Marga Prohens, igualmente ha obtenido audiencia papal, al igual que el del Consell, Llorenç Galmés, con motivo del 450 aniversario de la canonización de Santa Catalina Thomàs que acaba de concluir. Incluso representantes deportivos se han aproximado al Papa fallecido dejando para los anales vaticanos las camisetas del Real Mallorca y el Palma Futsal. Ovejas made in Mallorca de toda condición se han dejado atraer por el Pastor de actitud simple y liderazgo firme.